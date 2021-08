Jornada dorada para México

Luego de conquistar los podios en Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016, la pesista mexicana de silla de ruedas, Amalia Pérez Vázquez, refrendó su corona paralímpica al llevarse la medalla de oro en la categoría de hasta 61 kilogramos, en powerlifting de la justa de Tokio 2020.

Con un levantamiento de 131 kilos, Pérez se consagró como tetracampeona de la disciplina, convirtiéndose así en la máxima medallista del para powerlifting mexicano con cuatro cetros.

"Me sentía muy nerviosa, ya después de saber el resultado no lo podía creer, sabía que iba a ser una buena competencia, pero no pensé que tan buena", compartió.

La jornada dorada de México sumó un triunfo en la para natación, gracias al tritón Jesús Hernández, quien se colgó la medalla de oro en la prueba 150 metros combinado individual varonil, clase SM3. El representante de Guanajuato, quien experimenta su segunda aparición en una justa de verano, hizo sonar el Himno Nacional en el Centro Acuático de la capital japonesa.