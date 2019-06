Jorge Sánchez es baja del Tri para Copa Oro por lesión

Cd. de México.

Jorge Sánchez es baja de la Selección Mexicana de cara a la Copa Oro.



El lateral del América no pudo recuperarse de un golpe en el empeine derecho, por lo cual no jugará el torneo de la Concacaf.



Su plaza será ocupada por Uriel Antuna, quien inicialmente había permanecido en el equipo por si Edson Álvarez no de recuperaba. A final de cuentas, sí entró a la convocatoria en lugar de un americanista.



Era la primera experiencia de Sánchez de cara a un torneo oficial. Podía desempeñarse por ambas bandas. Ahora tendrá que continuar su rehabilitación en México antes de reportar con el campeón América.



Jorge sufrió un fuerte golpe contra Ecuador que le impidió jugar el segundo tiempo, un impacto tan brusco que hoy lo tiene fuera del torneo de la Concacaf en el que México debuta mañana contra Cuba.