Jorge Rojas pitará la ida del América-Cruz Azul

El silbante Jorge Isaac Rojas será el encargado de impartir justicia en el duelo de Ida del América vs. Cruz Azul, en los Cuartos de Final.



El capitalino Rojas arbitrará el jueves a las 21:05 horas, en el Estadio Azteca, el tercer Clásico Joven en su cuenta personal. Estará auxiliado en las bandas por Enrique Bustos y César Cerritos, Óscar Macías será el cuarto oficial.



El árbitro tapatío Diego Montaño dirigirá el Necaxa vs. Monterrey, del próximo jueves a las 19:00 horas, en el Estadio Victoria. Los árbitros asistentes serán Michel Morales y José de Jesús Baños, mientras que Fernando Hernández va de cuarto árbitro.



En los duelos de mañana, el colegiado Eduardo Galván Basulto dirigirá su primera Liguilla con el encuentro entre Pachuca vs. Tigres, a las 19:00 horas, en el Estadio Hidalgo. Estará acompañado por José Alfredo López y Juan Carlos Salinas en las bandas, y el mundialista César Arturo Ramos, de cuarto árbitro.



Luis Enrique Santander estará a cargo del Tijuana vs. León, en el Estadio Caliente, a las 19:06 horas, y la cuarteta arbitral la completan Miguel Ángel Chua, Karen Díaz y Jorge Pérez Durán.