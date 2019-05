Jorge Orozco, medallista mexicano no recibe apoyo de Conade

Guadalajara, México.

Jorge Orozco consiguió la única plaza que tiene México, hasta el momento, para Tokio 2020, pero eso no ha sido suficiente para ganarse el apoyo y la atención de la Conade y su titular Ana Guevara.

"De parte de la Conade es mínimo el apoyo que nos da. Ahora sí que es muy difícil decir (cuánto) porque es casi inexistente", dijo Orozco a CANCHA.



El tirador de escopeta en fosa olímpica ha recibido poco soporte de parte del organismo y actualmente se encuentra en los trámites finales para comenzar a recibir el apoyo mensual que otorga el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), el cual, de manera extraoficial, le estaría llegando de 10 mil pesos.



"Sinceramente no me parece la gran cosa a pesar del logro que se obtuvo, o sea me parece una falta de respeto que sea tan poco a lo que vale el logro. Sí van a servir de algo, pero no para la cantidad de gastos que tenemos en los entrenamientos", agregó el tirador.

"Para este punto yo creo que estos gastos ya deberían ser de ellos porque se han colgado todos mis logros, se han colgado mis victorias y no han hecho nada por apoyarnos. Estos gastos ya no deberían de ser de mi familia, ni míos", culminó el juvenil.

Mensualmente, Orozco gasta más de 30 mil pesos en suministros.



Por otra parte, su padre y entrenador Martín Orozco, campeón mundial en cuatro ocasiones en la modalidad de tiro al vuelo, mostró su descontento con Guevara, por la falta de atención a la disciplina y a su hijo.



"Las declaraciones que hizo Guevara sobre repartir el 33 por ciento del presupuesto para el deporte en tres disciplinas: beisbol, box y marcha, que una ni es olímpica, me parecen desafortunadas y una falta de respeto para el resto de los deportes", dijo Orozco padre.

Guevara visitó a los clavadistas olímpicos a finales de enero en Jalisco y a principios de abril debido a la lesión de Germán Sánchez, sin embargo no llamó ni mostró interés en platicar con Jorge, según relató el ex tirador.





Está en proceso

De manera extraoficial, la Conade mencionó a CANCHA que actualmente están negociando con Orozco para que comience a recibir el apoyo de la dependencia en las próximas semanas. Se solicitó entrevista con Israel Benítez Morteo, subdirector de Calidad para el Deporte de la Conade, para conocer la versión oficial, pero Benítez se encuentra fuera de la ciudad y se está a la espera de una cita.



32 mil 800 pesos gasta Jorge Orozco al mes en cartuchos y platos.



Fuera del campo

- Es bajista de su banda de rock llamada "Concrete".

- Fan de Game of Thrones e incluso fue pro player en la Halo League.

- Hizo cosplay hace años, por lo que sueña con ir a Japón, donde esta actividad es muy popular.



- Si llega a Tokio 2020, Orozco visitará la Isla de los Gatos. El lugar cuenta con menos de 20 habitantes y más de 120 gatos, que llegaron para combatir una plaga de ratones, después se reprodujeron y se adueñaron del espacio. De acuerdo con El País, la isla contaba con 900 habitantes en 1945, tras la Segunda Guerra Mundial la mayoría partió en busca de trabajo.





Decidido a quedársela

Jorge Orozco consiguió en noviembre del año anterior, en el Campeonato de las Américas, la única cuota olímpica que dispone el País hasta la fecha.



El boleto aún no tiene su nombre, pero él, su padre y entrenador Martín Orozco y la Federación buscan que el tapatío se quede con la plaza para Tokio 2020.



"Es bueno (que no tenga su nombre) porque si hay alguien que está tirando mucho mejor y la diferencia de tiro es notable, es como de 'que vaya él porque puede, quizá, lograr algo mejor que yo en ese momento'. Donde se me haría injusto sería el dedazo, si me la van quitar que me la quiten justamente", aseguró el tirador a CANCHA.



En los primeros meses del 2020, la Federación Mexicana de Tiro Deportivo y Caza, en colaboración con la Conade, se encargará de definir a la persona que cubra la plaza olímpica. Hasta el momento, Orozco lleva la delantera en la lucha y, dependiendo del desarrollo en los próximos meses, se elegirá el proceso a seguir para seleccionar al deportista que representará al País en Juegos Olímpicos.





Directivos van y vienen pero el sistema sigue igual.

En México, los deportistas de alto rendimiento que puedan "estar dentro de los ocho mejores del mundo en su especialidad (disciplina olímpica) o tener la perspectiva de estar dentro de los 16 primeros lugares en los Juegos Olímpicos de Verano" son elegibles para recibir el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar).



Pero, sin apoyos para arrancar el proceso, ¿cómo llegar ahí?



Muchas veces, como el caso de Jorge Orozco, son los familiares quienes se encargan de pagar la renta del club, los entrenamientos, los suplementos que necesitan para practicar sus disciplinas y los viajes, así como los viáticos que derivan de competencias en las que los atletas representan al País.



Y es hasta que comienzan a destacar a nivel internacional cuando los fondos y las becas llegan.



De acuerdo con una atleta tapatía, la Conade sólo otorga apoyos a medallistas de Juegos Panamericanos, Campeonatos del Mundo y Juegos Olímpicos y a ella le han negado el apoyo en repetidas ocasiones.



El resto batalla con los ingresos familiares para costear el camino hasta alcanzar una medalla o, en este caso, el mejor desempeño posible con la única plaza a JO que ya está asegurada.





¡CONÓCELO!

Jorge Orozco

Tiro deportivo/Fosa olímpica

Edad: 18 años

Mejor resultado: 121/125 en Acapulco 2019

Fortaleza principal: concentración

Debilidad principal: el cierre de una final

Estudios: en agosto comenzará Ingeniería Ambiental



"El tiro deportivo al principio no me gustaba, se me hacía muy aburrido venir al campo. Por ahí de los 7 años me convencieron de que tirara con escopeta porque me daba miedo".