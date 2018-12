Jorge Mora vuelve con nuevos bríos

El mediocampista, de 27 años, se lastimó del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en marzo y tras una ardua rehabilitación, empieza a tomar ritmo de juego de cara al Clausura 2019.

"Inicié la pretemporada al cien por ciento, de los ocho meses al nueve me llevaron de a poco todavía, ahora cumplí nueve meses y creo que estoy muy fuerte físicamente y mentalmente para afrontar lo que venga", dijo Mora.



Previo a la lesión mencionada, el "Gordo" sufrió un año antes una lesión similar que lo alejó el mismo número de meses, por lo que recuperación física fue distinta para evitar recaídas.



"Fue muy diferente la rehabilitación, la rodilla la siento muy estable, muy fuerte y te da muchas confianza para el cambio de ritmo, los giros. Me siento muy fuerte y con muchas ganas de jugar", comentó.



"No pienso en nada de la lesión, ya lo dejo atrás porque fueron circunstancias muy negativas. Ya pasó, me siento muy bien y es cuestión de agarrar ritmo".



El jueves los Leones Negros jugarán su primer partido de preparación cuando visiten a León. La pretemporada de los universitarios la realizan en el Club La Primavera.