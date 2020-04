Jorge Drexler, que dio positivo en coronavirus junto a Leonor Watling: "Fueron semanas duras"

Jorge Drexler ha revelado que él y su pareja, la actriz Leonor Watling, han superado el coronavirus, enfermedad de la que ambos han dado positivo en las últimas semanas y que han pasado encerrados en su domicilio. "La primera semana del confinamiento fue muy dura porque estuvo enferma mi mujer y la tuvimos aislada en el cuarto. La segunda semana me tocó a mí y fue muy dura para mí por la carga que se vuelve uno para la familia", contó el músico y compositor uruguayo el domingo en El Objetivo, a través de una conversación por Skype con Ana Pastor.

Aunque estuvieron aislados, Drexler y Waitling no vieron necesario acudir al hospital ya que consideraron que su estado no era tan grave. "Pasé unos días muy raros, con mucho miedo, aunque tuve la versión leve de la enfermedad. Pero tenemos otro familiar positivo que estuvo conviviendo con nosotros unos días y nos asustamos todos mucho, la verdad", explicó sin dar más detalle. Tal ha sido su malestar que el cantautor ha estado estas semanas sin apenas poder hacer vida normal y, ni siquiera, tocar la guitarra. "Por fin agarro hoy la guitarra después de dos semanas...fíjate si habré estado tocado estos días", añadió con una sonrisa antes de interpretar Codo con codo, el tema que compuso cuando le tocó suspender su concierto en Costa Rica.

Allí, en Costa Rica, se encontraba Drexler de gira justo cuando en España la situación comenzaba a complicarse. La gira, igual que ocurrió con el resto de las actuaciones de sus colegas, se suspendió y el músico decidió regresar. Pero no era el único de su familia que se encontraba fuera del país. Su hijo mayor, Pablo —fruto de su primer matrimonio con la cantante Ana Laan— estudia en el extranjero y, como la mayoría de familias españolas, esta situación le pilló por sorpresa. "Al día siguiente de llegar me encuentro con que se decretan las medidas especiales, y me tengo que encargar de que llegue mi hijo desde Londres, que está allí estudiando...lo que nos pasó a todas las familias, que nos pilló por sorpresa, esto no se veía venir", declaró.

Tras su relato, Drexler quiso transmitir un mensaje de esperanza a los espectadores también de concienciación. "De esto también se sale. No es una enfermedad fuerte en muchos casos, hay que tener serenidad en estos momentos. De la misma manera que no hay que comprar a lo loco, hay que dejar los hospitales libres para las personas que realmente lo necesitan, que suelen ser las personas mayores o con alguna enfermedad previa. Los hospitales están muy saturados. Nosotros no fuimos a consultar, lo hicimos desde casa", dijo el músico, quien dedicó unas palabras a su colega Tristán Ulloa, quien el domingo recibió el alta hospitalaria tras unos días ingresado por coronavirus. "Nos ha tenido asustados unos días y quiero saludarlo a él y a todo el equipo médico maravilloso que lo atendió en Vallecas".

Drexler y Watling forman desde hace una década una de las parejas más discretas del panorama español y son escasas las ocasiones que se dejan ver juntos. Juntos son padres de dos hijos, Luca, de once años, y Leah, de nueve. Ahora, el músico y la actriz y cantante del grupo Marlango continúan guardando cuarentena en casa aunque ya con una mejora en su salud. "Yo estoy empezando la cuarentena en sí estos días, esa cuarentena que la gente habla de aburrirse y de dar vueltas sobre lo mismo", concluyó el intérprete de Todo se transforma.