Jorge Cantú, contagiado de Covid-19; la pasa mal

La "tercera ola" de la pandemia Covid-19 afectado a miles de mexicanos en el que se incluyen a deportistas de alto rendimiento como el pelotero profesional Jorge Cantú, que reveló por medio de sus redes sociales estar contagiado en el cual aprovechó para invitar a la ciudadanía en vacunarse.

"No muchos saben, pero fui positivo, la semana pasada en miércoles para ser exactos, yo ya estoy vacunado contra el Covid no la he pasado muy bien solamente quiero mandar este mensaje para hacer conciencia que por favor si tienen la oportunidad de vacunarse", comenta en los primeros segundos del video que tiene una duración de 2 minutos.