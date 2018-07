Jorge Campos: Almeyda es el indicado para dirigir a la Selección Nacional

Para Jorge Campos, el indicado para dirigir a la Selección Nacional es Matías Almeyda, pero... "como yo no decido, pa' qué me preguntan".

El ex portero impartió una clínica a algunos niños en La Plaza Roja, donde señaló que el mal del futbol mexicano no es por culpa de los jugadores, sino por los directivos.

"Veo bien a Almeyda, se ganó el respeto de todos los mexicanos, de todos nosotros. Al final te podría dar mil nombres, hoy se habla de Almeyda, es el indicado, pero primero hay que ver si lo van a cambiar(a Juan Carlos Osorio) y luego para qué te digo a quien poner si no me van a hacer caso".

En la Federación, "decide gente de arriba y que no jugó al futbol. Cada cuatro años es lo mismo, somos la Federación que más cambia técnicos, no respetamos procesos, por eso nos va como nos va".

No culpó a los futbolistas el fracaso del equipo mexicano en el Mundial de Rusia. "A los jugadores a veces no nos alcanza, el futbol es así. La gente de pantalón largo es la que en la mayoría de las ocasiones se equivoca en los procesos".

Para ser más directo: "En México no se piensa a largo plazo, si no en cómo se arreglan las cosas para mañana. Desde hoy digo, si para el 2026 no hay planeación, nos va a ir mal en el Mundial en casa".