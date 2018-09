Jonathan Urretaviscaya se perderá el Clásico

Monterrey, México.

El atacante no entrenó esta mañana en El Barrial porque habría acudido a que le realizaran un estudio para valorar la lesión que sufrió en la rodilla izquierda.



Urretaviscaya llegó a las instalaciones alrededor de las 11:20 y bajó de su vehículo utilizando muletas. No puede apoyar la pierna izquierda.



El charrúa se lastimó el sábado durante el partido contra el Guadalajara, cuando tenía menos de 30 minutos de haber entrado por Avilés Hurtado, quien también había salido por lesión.



El diagnóstico de Hurtado no ha sido compartido por el club.



Por otro lado, se espera que José Basanta, quien se perdió el partido contra el Guadalajara por una contractura, se recupere a tiempo para el Clásico del próximo domingo.