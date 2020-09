Jonathan Orozco se disculpa por agredir a jugador de Pumas

Jonathan Orozco, portero de Tijuana, se disculpó públicamente con Carlos Gutiérrez novato de los Pumas, a quien agredió, en una acción sin balón, después de que los Pumas le marcaran el segundo gol del juego.

El partido terminó con un marcador de 3-0 a favor los universitarios.

Cuando cayó el segundo gol de los felinos, Gutiérrez fue a recortar el balón a la portería, lo que fue tomado a mal por Orozco quien se acercó a agredirlo tomándolo del cuello.

Después de empujones y demás, ambos futbolistas fueron amonestados.

La acción recordó una que hizo Nahuel Guzmán, portero de Tigres, ante Santos, cuando el portero argentino golpeó aún jugador lagunero al querer despejar. Orozco en esa ocasión Twetteoó:

"Que no es juega limpio, siente tu liga?", criticando la acción del Patón.

De ahí las redes sociales le recordaron y compararon al hecho, y ante esto, Orozco tuvo que revirar y disculparse.

"Me siento muy apenado y así como le pedí una disculpa a Carlitos Gutiérrez, la hago pública, pues no es mi forma de ser ni de accionar lo sucedido ayer en CU. La frustración no tiene que ir de la mano con la violencia. Es la primera y única vez que haré esto en mi carrera", escribió el veterano guardameta.