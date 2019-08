Por Alberto Gamboa

La lesión quedó atrás, Jonathan León está de vuelta y listo para pelear con Juan González por el puesto titular en la portería del Atlético Reynosa.

El guardameta se perdió el inicio del torneo por problemas en la rodilla derecha que lo dejaron fuera durante tres semanas.

Se temía lo peor, afortunadamente todo quedó en un desgarre en el ligamento cruzado y una pequeña fisura en el menisco que se solucionaron sin entrar al quirófano.

"Desafortunadamente tuve una lesión justo antes de arrancar, estuvo cerca de ser una lesión grave pero lo bueno es que no se ocupó de ninguna operación, espero estar en forma cuanto antes, por lo pronto ya le dimos vuelta a la página y vamos a luchar por ese puesto", comentó el futbolista.

Jonathan fue dado de alta la semana pasada en la que Reynosa descansó, desde este lunes entrena al parejo de sus compañeros e incluso viajará a Chihuahua para estar en la banca en la jornada 3.

El cancerbero aplaude que la directiva haya reforzado todas las líneas incluida la portería donde ahora compite con el "Uruguayo" González y con el recién llegado José González.

"El equipo desde que llegué siempre se ha reforzado bien, somos un equipo que está buscando el ascenso y para eso te tienes que reforzar en todos lados, en todas las líneas, nadie se puede relajar, yo veo muy fuerte al equipo", resaltó.

El guardameta que pertenece al Club América sigue con la espinita clavada tras haber estado en las dos semifinales que Reynosa ha perdido en la Liga Premier y no piensa irse hasta lograr el ascenso.

"Desde que llegué ha sido un reto en mi carrera, me ilusioné mucho el anterior torneo y no se pudo lograr, en mi mente está que este torneo es el bueno, mi mente está aquí y no hay más", finalizó.