Jonathan González sabe exigencias del Tricolor

Cd. de México.

El técnico Juan Carlos Osorio habló sobre la plática que tuvo con González, quien se decidió por México por encima de Estados Unidos, al que defendió en categorías menores.



"En ningún momento le dije que el Mundial no estaba con posibilidades. No soy nadie para quitarle, cercenarle, restarle la posibilidad la ilusión de estar en el Mundial. Se le habló clara y transparentemente dónde lo vemos jugando, dónde se ve jugando, quién es su competencia, invitando a que considerara esos ítems y tomara la mejor decisión en compañía de su familia", expresó en el marco de la presentación del programa de México rumbo al Mundial.



Jonathan fue convocado para el partido del próximo miércoles contra Bosnia y Herzegovina en el Alamodome, de San Antonio.



Osorio tampoco descarta a otro jugador de Rayados como Jesús Molina y quien no ha figurado en las últimas convocatorias.



"Nunca le hemos negado la oportunidad a ninguno. Observé el primer tiempo del Rayados-Correcaminos para ver en nivel de Jesús. Las observaciones considero que me las debo guardar y de que sigue siendo considerado, con certeza", dijo.