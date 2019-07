´Joker´ podría codiciar la estatuilla dorada

Recientemente se confirmó que la película "Joker", dirigida por Todd Phillips, formará parte de la gala del TIFF 2019 y ahora se ha hecho oficial que competirá por el León de Oro de Venecia y es el director de ese certamen quien vaticina que la película de "El Príncipe Payaso" del crimen podría hacerse presente en la entrega 92 del Óscar.

Alberto Barbera, presidente de dicho festival, habló con Variety y se le cuestionó sobre lo raro que resulta que Warner Bros. esté presente en algunos de los festivales más importantes compitiendo por una presea con "Joker", película basada en un personaje de cómic. Alegó que la cinta protagonizada por Joaquin Phoenix va a sorprender y que va directo al Óscar.

Como de costumbre, Warner Bros dijo que quería estar en una situación más protegida. Como sucedió con "A Star is Born", que quedó fuera de la competencia. Pero entonces Todd Phillips, el director, dijo: "No me importa. Si corro el riesgo de no ganar, ¿por qué no debería competir cuando sé lo que tenemos en nuestras manos?", dijo.

ESTÁ CONVENCIDO

"Debo decir que Warner se convenció muy rápido, porque es una película realmente sorprendente. Es la película más sorprendente que tendremos este año. Va directo a los premios Óscar a pesar de que es un filme oscuro y violento. Tiene una increíble visión y alcance", afirmó.

"Joker", además de competir por el León de Oro de Venecia, tendrá su estreno durante el festival que se llevará a cabo del 28 de agosto al 7 de septiembre. Posteriormente dará su segundo saltO hacia Canadá durante el Festival Internacional de Cine de Toronto que se celebrará del 5 al 15 de septiembre del presente año.

"Honrado y emocionado por tener nuestra premiere mundial en la edición 76 del Festival Internacional de Cine de Venecia y nuestra premiere en norteamérica dos semanas después en el Festival de Cine de Toronto. Emocionado de que todo el mundo finalmente la podrá ver".