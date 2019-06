Johnson encabeza voto para suplir a Theresa May

Londres, Inglaterra.

El ex Canciller británico y antiguo alcalde de Londres Boris Johnson encabeza la lucha por el liderazgo del Partido Conservador y el Gobierno, tras la primera de una serie de votaciones para elegir al sustituto de la todavía Primera Ministra del Reino Unido, Theresa May.



Johnson, a quienes las apuestas sitúan como claro favorito para recibir las llaves de la residencia oficial de Downing Street con un discurso a favor del Brexit, obtuvo un total de 114 apoyos de los 313 diputados conservadores que votaron este jueves en una sala del Parlamento británico.



Siete de los diez aspirantes a reemplazar a May se mantienen en el proceso interno para elegir al nuevo líder "tory", después de que quedasen este jueves eliminados la ex Ministra de Trabajo y Pensiones Esther McVey, la antigua líder del grupo conservador en la Cámara de los Comunes Andrea Leadsom y el diputado Mark Harper.



Además de Johnson, el actual responsable del Foreign Office, Jeremy Hunt, y el titular de Interior, Sajid Javid, son algunos de los aspirantes que han conseguido los respaldos suficientes -17- para pasar a la próxima votación, que se celebrará el día 19.



En cuanto al número de apoyos, detrás de Johnson se ha situado Hunt con 43 respaldos; el Ministro de Medioambiente, Michael Gove, con 37; el antiguo titular del Brexit Dominic Raab, con 27; Javid, con 23; el Ministro de Sanidad, Matt Hancock, con 20, y el responsable de Cooperación Internacional, Rory Stewart, con 19.



Tras la votación de hoy, no ha quedado ninguna mujer en el camino para suceder a May al ser eliminadas McVey y Leadsom.



Fuentes cercanas a Johnson manifestaron hoy a los medios que el antiguo alcalde está satisfecho con el resultado, si bien aún queda "un largo" camino para elegir al nuevo líder.



El proceso para elegir al nuevo líder "tory" continuará la próxima semana, cuando habrá tres votaciones - 18, 19 y 20- hasta que queden solo dos candidatos, que se someterán a la decisión de los 160 mil afiliados al Partido Conservador.



Los aspirantes a suceder a May han manifestado la necesidad de cumplir con el nuevo calendario fijado para la salida del Reino Unido de la UE, el próximo 31 de octubre, aunque algunos han destacado la importancia de hacerlo, en lo posible, con un acuerdo.



Al dar a conocer ayer su campaña, Johnson prometió cumplir con el resultado del plebiscito y materializar el Brexit, con o sin acuerdo, en el nuevo plazo de 31 de octubre, tras ser retrasado de la fecha original del 29 de marzo.