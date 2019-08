John Huston, el boxeador que llegó a cineasta

Ciudad de México.- Antes de destacar como director y escritor en el Séptimo Arte, John Huston fue conocido como boxeador, actividad en la que ganó un campeonato juvenil, en México fue teniente de caballería y en París pintor callejero.

Con cinco décadas en el cine, Huston fue reconocido por cintas como El halcón Maltés, El tesoro de Sierra Madre y Dublineses, y fue nominado 10 veces al Oscar.

John Huston nació el 5 de agosto de 1906 en un pequeño pueblo de Missouri, fue hijo único, su padre se dedicada a la actuación y le inculcó la pasión por el cine, y su madre era periodista.

Desde muy joven mostró rebeldía, actuó en obras de teatro y se casó con su novia de la secundaria, relación que no funcionó, y después su espíritu aventurero lo hizo mudarse a México, donde se convirtió en jinete y oficial de caballería.

Luego de dos años en tierras mexicanas, regresó a Estados Unidos, en donde escribió en algunos periódicos, pero tiempo después se fue a vivir a Londres y París, donde prometía como pintor.

En 1941, llega su debut como director y guionista con El Halcón Maltés, una película considerada cultural e histórica que narra cuando los Caballeros de la Orden de Malta obsequiaron en el siglo XVI al Emperador Carlos V una joya bañada en oro macizo y decorada con incrustaciones de piedras preciosas.

Sin embargo, esa joya nunca llegó a manos del Emperador porque la embarcación que la trasportaba fue asaltada por piratas y naufragó.

Le siguieron los éxitos con las películas In this our life y Across the pacific, después realizó Informe desde las Aleutianas (1943) y Let there be light (1945).

The Misfits (1961), un melodrama que fue la última película realizada por Marilyn Monroe ; Freud (1963); y Annie (1982), conforman también su filmografía de fue desde historias western, históricas, de aventura y hasta bélicas.

Huston se casó cinco veces; Sus esposas incluyeron a la actriz Evelyn Keyes y la bailarina de ballet Enrica Soma. Murió el 28 de agosto de 1987 en su casa en Rhode Island.

México, escenario de sus películas

En México filmó tres películas: El tesoro de la Sierra Madre (1947), La noche de la iguana (1963) y Bajo el Volcán (1984).

Ganadora del Oscar por Mejor Guion y Mejor Director, El tesoro de la Sierra Madre, estelarizada por Humphrey Bogart, se convirtió en una clásica película de aventuras basada en la novela homónima de B. Traven.

Además es una de las primeras películas norteamericanas filmada fuera de Estados Unidos, en específico en algunas calles de Tampico y San José Purúa, Michoacán.

Mientras La noche de la iguana, que contó con las actuaciones de Ava Gardner y Richard Burton, se rodó en Puerto Vallarta, Jalisco, en ese entonces un pequeño pueblo con una belleza natural que se puso en el mapa mundial gracias a esta cinta de Huston, que contó con la dirección en la fotografía del mexicano Gabriel Figueroa.

20 años después y luego de varias visitas regulares a México, el director estadunidense filma Bajo el Volcán, una adaptación del libro de Malcom Lowry, que tuvo la actuación de Emilio "El Indio" Fernández y de nuevo contó con la fotografía de Gabriel Figueroa.