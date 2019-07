John Connor está de regreso

San Diego, Estados Unidos.-





James Cameron, creador de la saga de ciencia ficción "Terminator", dio a conocer a través de un video que envió al salón H del Convention Center de San Diego desde el set de la secuela de "Avatar", que el actor Edward Furlong volverá a interpretar a John Connor, algo que provocó los gritos de las seis mil 500 personas presentes. Furlong interpretó al hijo de Sarah Connor en "Terminator 2: El Juicio Final" (1991).

Esta noticia la dio Cameron tras dejar en claro que está emocionado por el regreso de Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton, protagonistas de los filmes originales y antes de presentar a Tim Miller, director de la nueva entrega, que se estrena el 1 de noviembre.

Sin ellos no me interesaba dirigirla. Son la espina dorsal de la franquicia. Eso nos motivó a crear una idea atractiva para convencerlos. Se nos ocurrieron millones de historias y nos quedamos con la mejor". James Cameron, director

UNA DECISIÓN DIFÍCIL

Luego Miller entró para compartir con la audiencia que aceptar dirigir "Terminator: Dark Fate", secuela directa de "El Juicio Final", no fue una decisión fácil, pues debía convencer a Linda y Arnold de regresar o no la hacía.

"Sin ellos no me interesaba dirigirla. Son la espina dorsal de la franquicia. Eso nos motivó a crear una idea atractiva para convencerlos. Se nos ocurrieron millones de historias y nos quedamos con la mejor", afirmó el director, quien también reveló que la película será clasificación C, convirtiéndola en la primera de la saga que es dirigida a un público adulto.





TRAMAS ANTERIORES QUEDAN FUERA DE LA CINTA

"Terminator: Dark Fate" se enfocará en lo sucedido en "Terminator 2: El Juicio Final" tras la destrucción de Cyberdyne System para que no se construyera Skynet, por lo que se ignorarán las tramas de "Terminator 3: La Rebelión de las Máquinas", "Terminator: Salvation" y "Terminator: Génesis".

La entrada de Linda Hamilton al escenario fue la más aplaudida de todas, algo que emocionó a la actriz, quien tenía más de 15 años sin protagonizar un filme. Mencionó que se ausentó del cine porque quería retirarse como campeona, pues el paso del tiempo pesa y no quería dar pena.

"Me han preguntado constantemente: ´¿cuál fue tu preparación física para la película? ¿La misma de hace 28 años?´. Mi respuesta ha sido: ´No, el personaje es el mismo, pero ella ha cambiado´. Mi trabajo en esta ocasión era más sobre la exploración interna de Sarah Connor. Ella perdió tanto que lo físico no es tan relevante como antes", indicó la actriz.

La colombiana Natalia Reyes, el mexicano Diego Boneta, la canadiense Mackenzie Davis y el estadounidense Gabriel Luna, estaban muy emocionados por ver a tanta gente gritándoles y en especial, por formar parte de un proyecto tan grande cargado de acción.

"Recuerdo cuando estábamos filmando en el sur de España, hacía muchísimo calor y filmamos una escena en una camioneta en medio de la carretera por diez días. Al final, Tim nos dice: ´todo este trabajo fue para conseguir sólo esta pequeña escena´. Ahí me di cuenta del nivel de perfección que estaban buscando en la película", explicó Boneta.

Natalia agradeció a Hamilton por haber sido quien la eligió para interpretar a Daniella Ramos, una mexicana a la que su hermano (Boneta) y Grace (Davis) deben de proteger.





AGRADECE CARIÑO DEL PÚBLICO

Al final, Arnold Schwarzenegger subió al escenario para agradecerle al público el cariño que por tantos años le han brindado a su personaje. Si James Cameron no le hubiera ofrecido ser T-800, tal vez su carrera no hubiera sido exitosa.

"No necesitaba regresar, tenía que hacerlo. Le debo todo a Terminator. Tenía que regresar. Es el único personaje que está en la lista de los mejores villanos y héroes en la historia del cine. Estoy profundamente agradecido", indicó el actor de origen austriaco.

Al final de su intervención, presentaron una escena sobre una persecución entre el malo y los protagonistas, en la que Mackenzie Davis asombró con sus acrobacias.