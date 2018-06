John Boyega arremete contra los fans de Star Wars

Los admiradores más puristas de las sagas cinematográficas no siempre aceptan bien cambios en las líneas argumentales de las mismas y menos aún que lleguen nuevos actores a sustituir a sus personajes de referencia. La última entrega de la saga de la Guerra de las Galaxias, Star Wars: Los últimos Jedi, no se ha librado de los llamados trolls o haters en las redes sociales, es decir de aquellos que aprovechan cualquier excusa para atacar, en muchos casos despiadadamente, a sus nuevos protagonistas.

Hace algunos días fue Kallie Marie Tian, que interpreta a Rose Rico en la película, quien borró todas sus fotos de Instagram harta del acoso racista y sexista que estaba sufriendo. Un acto que despertó la solidaridad de muchos admiradores de la actriz y también de la saga, que le enviaron numerosos mensajes de apoyo. Tian también contó con el respaldo de otros compañeros de metraje como Mark Hamill o el director Rian Johnson.

Ahora ha sido John Boyega, el actor que da vida al personaje de Finn, quien ha estallado en las redes sociales contra quienes insultan indiscriminadamente a los intérpretes de la película, sin poder distinguir entre el personaje y la persona. John Boyega no ha dudado en defender a los trabajadores que han tenido que aguantar amenazas e insultos y ha publicado en su cuenta de Twitter: "Si no te gusta Star Wars o algunos personajes, por favor entended que hay gente que toma las decisiones y que acosar a las actrices y actores no va a servir de nada. No os merecéis que os tratemos con educación si os compartáis de forma grosera. Incluso si habéis pagado por una entrada".

Una forma de desmontar los argumentos más comunes de quienes se dedican a practicar este odio virtual bajo la teoría de que por ser clientes tienen derechos y razones para actuar de esta manera. Pero John Boyega no olvida a muchos otros que se mantienen fieles a la saga y también publicó un tuit dirigido a ellos: "A la mayoría de fans de Star Wars quiero agradecerles su apoyo y su disposición a ponerse en nuestros zapatos. Entendéis que todo forma parte de un proceso y eso es digno de aprecio".

La mención a los zapatos hizo que llegara la mejor parte que ocurrió cuando el actor Mark Hamill, el famoso Luke Skywalker, entró en la conversación y bromeó contestando a Boyega: "Ten cuidado, hijo. La última vez que le dije a un fan que se pusiera en mis zapatos, se fue corriendo con ellos y los acabó vendiendo en eBay". La respuesta de ´su hijo´, no se hizo esperar: "No te preocupes papá, tengo pares de repuesto", le contestó Boyega.

Al menos una parte de los implicados en el conflicto, demuestra sentido del humor y saber tomarse las críticas como parte de su trabajo.