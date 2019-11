Joey Montana llega en bata y nada más

Joey Montana llegó a los premios de las Lunas del Auditorio Nacional en una bata, y el cantante afirma que nada traía abajo. "Me atreví, mi estilista me lo mandó, me siento todavía que estoy saliendo del baño, yo soy muy serio pero me atreví a hacer esta vaina y la bata, y yo le dije que si me iba a venir con un cepillo de dientes, lo iba a traer, abajo no traigo nada, así con lo que mi mamá me dio".