Joel Huiqui anuncia su retiro del futbol

Cd. de México.

El defensa mexicano Joel Huiqui hizo oficial hoy su retiro de las canchas.



El ex zaguero de Cruz Azul y Monarcas decidió colgar los botines y comenzar su carrera como auxiliar técnico en La Máquina Sub 13.



"Fueron 16 años sobre la cancha, quiero darle las gracias a Pachuca, Morelia y Cruz Azul, gracias al futbol por tantas alegrías, gracias a toda la afición del futbol, hoy soy un futbolista retirado", explicó Huiqui en un video publicado en Instagram.



"El camino fue increíble, el proceso adecuado, los tiempos perfectos; aprendí todo de mis entrenadores, respeté sus decisiones y agradecí la honestidad de cada uno de ellos.



Si bien se formó en la cantera de Cruz Azul, fue con los Tuzos con quienes debutó en Primera División, en el Apertura 2013, cuando logró su único título de Liga.



El central también fue integrante de la Selección Mexicana, con la que disputó la Copa Oro.



Su última experiencia como jugador la vivió en el equipo de la Segunda División de Estados Unidos, Las Vegas Lights, que era dirigido por José Luis Sánchez Solá, ahora timonel del Puebla.



Huiqui incluso hizo alusión a la jugada en la que metió la mano en el área y luego se quedó tirado, sin que se pitara pena máxima, cuando defendía la casaca celeste.



"Disfrute cada partido dentro y fuera del terreno de juego, no me arrepiento de nada, hice de todo para defender a mi equipo, casi quedando muerto en el área chica", apuntó.