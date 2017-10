Joe Girardi dice adiós a los Yanquis

Ciudad de México.- Joe Girardi dirá adiós como manager de los Yankees, de acuerdo con medios locales.

El contrato del también ex pelotero del Bronx expiró al cierre de esta campaña y de acuerdo con medios locales, no se llegó a algún acuerdo, por lo que ya no regresará el próximo año, ya que este es el último de los cuatro que firmó por 16 millones de dólares.

Girardi fue nombrado manager de la novena de Nueva York en 2008 y fue arropado por la fanaticada Yankee por su pasado como jugador, donde ganó tres anillos de campeonato.

En 2009, Joe guió a los Yankees a la Serie Mundial, donde conquistaron su título 27 de Grandes Ligas.