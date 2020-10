Joe Biden da resultado negativo a prueba de covid-19

WASHINGTON, EU. – Joe Biden, el exvicepresidente y candidato presidencial por el Partido Demócrata, dio negativo a la prueba de covid-19 a la que se sometió luego de haber estado cerca del presidente Donald Trump, quien dio positivo al contagio del virus.



"El exvicepresidente Joe Biden y la doctora Jill (su esposa) hoy fueron sometidos a la prueba de covid-19 y no se les detectó el virus, reporto esto en mi capacidad como médico personal de ambos", informó el doctor Kevin O´Connor, por medio de la campaña demócrata.

Listening to folks and discussing how we can make their lives better. It´s what our Build Back Better Express Tour is all about — and it´s what I´ll do every day as your president. pic.twitter.com/y6m8F2UnQy