Joe Alwyn y Taylor Swift pasean en la playa

Parece que el británico Joe Alwyn ha traído buenas costumbres a Taylor Swift, pues ahora la estrella de "Look What You Made Me Do" es más reservada en cuanto a su vida privada.

Desde que se confirmó su relación con el actor en mayo del año pasado, la pareja ha aparecido en contadas ocasiones juntos, a diferencia de las anteriores relaciones de la cantante.

"Joe realmente le ha mostrado un estilo de vida diferente y el valor de la privacidad", reveló una fuente a la revista Us Weekly.

Aunque no está clara la fecha cuando se conocieron, algunos portales mencionan que fue en octubre de 2016 cuando Tay Tay y sus amigas Lorde, Cara Delevingne, Lily Donaldson y Martha Hunt asisitieron en secreto al concierto de Kings of Leon en Nueva York, al que casualmente también asistió Joe.

El actor de 27 años es relativamente nuevo en Hollywood, aunque debutó en 2011 en el documental A Higher Education, su primera gran oportunidad llegó en 2015 cuando fue elegido para protagonizar Billy Lynn's Long Halftime Walk, junto a Kristen Stewart, Vin Diesel, Chris Tucker y Steve Martin.

Se sabe que Taylor, de 28 años, incluso fue a la premiere de esta cinta con sus amigas Este y Alana de la agrupación Haim, en Los Ángeles.

Después de algunos fracasos amorosos, Taylor se dedicó a componer y fue así como preparó su más reciente disco, Reputation, el cual obviamente está inspirado en su nuevo amor, pues escribió temas donde hace referencia al rubio de ojos azules, como "Delicate", "Gorgeous" y "Call It What You Want".

La más reciente ocasión que se les vio juntos fue el pasado 4 de julio cuando disfrutaron unos días en las playas de las islas Turcas y Caicos.

Sus últimos amores

Taylor Swift no es mucho de estar sola; veamos las últimas relaciones de la cantante antes de andar con Joe Alwyn:

TOM HIDDLESTON

- Junio a septiembre del 2016

- Duración: 3 meses

- Este amor fue fugaz pero intenso, pues se dio apenas terminó con el DJ Calvin Harris. Tom pasó con ella y un grupo de amigos las festividades del 4 de julio en los Hamptons en la tradicional fiesta que la cantante solía hacer.

CALVIN HARRIS

- Febrero del 2015 a Junio del 2016

- Duración: 16 meses

- Ésta había sido la relación más duradera para la cantante; por primera vez ambos compartían a través de sus redes sociales adorables y románticos post.

HARRY STYLES

- Diciembre del 2012 a enero del 2013

- Duración: 1 mes

- Aunque fue de corta duración, la pareja compartió muchas horas juntos. Se dice que los temas "Out of the Woods", "I Knew You Were Trouble" y "Style" supuestamente están inspirados en el ex integrante de One Direction.

CONOR KENNEDY

- Julio a octubre del 2012

- Duración: 3 meses

- Taylor salió con el nieto de Robert F. Kennedy durante el verano de 2012, pero fueron criticados por la diferencia de edad, ya que en ese tiempo ella tenía 22 años y él 18. Inclusive Taylor hasta compró una casa en un prestigioso lugar de Massachusetts para estar cerca de él. Se dice que la letra de "Begin Again" está inspirada en él.