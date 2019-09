JoaquínCosío se suma al elenco de "Suicide Squad"

México.

El personaje de "Mascarita", de "Matando Cabos", no será el único papel de Joaquín Cosío en el que el mexicano luche en la pantalla grande, pues hoy el director James Gunn publicó una imagen donde el también intérprete de "El Cochiloco" aparece como una de las estrellas que estarán en la próxima cinta de "Suicide Squad" ("Escuadrón Suicida", en español).

La primera cinta de "Suicide Squad" contó con los protagónicos de Davis, Robbie y de Cara Delevingne, así como el de Will Smith, quien encarnó a "Deadshot". El también actor de "Men In Black" no formará parte de esta nueva cinta, por lo que se consideró en su momento que Idris Elba ocupara la máscara del personaje, aunque semanas más tarde se reportó que ocuparía otro papel.

David Dastmalchian, John Cena, Jai Courtney, Nathan Fillion, Joel Kinnaman, Mayling Ng, Flula Borg, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi, Alice Braga, Steve Agee y Tinashe Kajese son otras de las estrellas que se suman a la cinta.

También contará con la actuación de Daniela Melchior, Pete Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland y Michael Rodker. Tras el escándalo por el que James Gunn fue suspendido de Disney, Warner Bros. fue en busca de James Gunn para dirigir la nueva cinta de "Suicide Squad".