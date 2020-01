JoaquínCosío elige sin prejuicios:Don Neto,Cochiloco y lo que ven

Al año Joaquín Cosío estrena entre tres y cuatro proyectos cinematográcos y, sin ser en muchos de ellos el protagonista, el actor mexicano es uno de los rostros más conocidos del país.

el papel de Ernesto Don Neto Fonseca Carrillo, luego estrenará Esperando al Gordo, Lecciones para canallas, La venganza de Mascarita, la serie Genteed, mientras que para 2021 Escuadrón suicida 2 junto a Margot Robbie e Idris Elba

¿Cual es el secreto para que sea uno de los histriones más productivos en la industria? Cosío conesa que quizá sea no tener miedo a hacer películas comerciales y de autor o independientes por igual, al mismo tiempo que los mezcla con papeles entre México y Estados Unidos. "Siempre he creído que el actor quiere trabajo y en esta profesión tienes que aprovechar las buenas rachas; yo las he aprovechado, sea en México, Estados Unidos o donde me inviten.

Creo que a veces debemos ser más abiertos, a mí me gusta actuar y no me pregunto si la película es un blockbuster o una independiente, si me gusta el personaje lo hago y ya.

No creo ser un actor de algo en especíco". Joaquín comentó que cada vez está más tentado a ir a Estados Unidos pero México aún lo reclama, pues las numerosas cintas y directores que producen películas lo buscan y él no se ja en si el director es conocido o debutante. "Me gusta creer que así como hubo gente que creyó en mí al inicio y me apoyó, yo también lo puedo hacer con directores que inician y que considero tienen mucho potencial y sólo necesitan una oportunidad", añadio