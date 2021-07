JLo y sus otras 10 historias de amor, además de la de Ben Affleck

Wesley Snipes

Era 1995 y Snipes se perfilaba como uno de los actores más populares de Hollywood, fue entonces que Jennifer coincidió con él en el rodaje de la película "Asalto al tren del dinero", pero a pesar de que el actor demostró interés en ella e incluso intentó robarle algunos besos, como Lopez recordaría en una entrevista para el portal Remezcla; JLo siempre le dejó en claro que no le interesaba de esa manera.

Ojani Noa

El corazón de Jennifer Lopez quedó prendado de un joven mesero, que también era actor y modelo, cinco años menor que ella y que conoció en un bar de Miami, cuando comenzaron a tratarse se dieron cuenta que tenían mucho en común y unos meses después (febrero de 1997) contrajeron matrimonio, el cual sólo duró once meses y le siguió una ríspida separación.

Tommy Mottola

Antes de que el magnate de la música conociera a Thalía y estuviera recién divorciado de otra diva de la música Mariah Carey, mantuvo un corto romance de JLo en 1999, cuando su carrera musical comenzaba a despegar; ella ha negado la relación pero el empresario ha asegurado que hubo gran química entre ellos.

Sean Combs (P. Diddy)

Tal vez sea la relación más escandalosa de Lopez, que incluso la llevó a ser arrestada en una noche de fiesta en 1999, cuando el rapero se lió a balazos con otro sujeto en un centro nocturno y fueron detenidos por huir del lugar con un arma en el maletero de su auto. Durante dos años fueron la pareja del momento, sobre todo cuando JLo apareció de la mano de Diddy luciendo su icónico Versace verde en la alfombra roja de los premios Grammy del 2000; su relación terminó por las infidelidades del músico.

Cris Judd

Era el año 2000 cuando Cris fue contratado como bailarín para el video de la canción "Love Don´t Cost a Thing", ahí se dio el flechazo y para septiembre de 2001 se estaban dando el sí, en una ceremonia que años más tarde Judd calificaría como un circo, por los intentos de los paparazzi por captar alguna imagen de la boda; el matrimonio se separó en 2003 y él confesó que el estar casado con alguien como Jennifer, era sumamente complicado y desgastante, porque no había nada de privacidad y Lopez le dio prioridad a su carrera.

Ben Affleck

Las estrellas coincidieron en el rodaje de la película "Gigli" (2002), que ambos protagonizaron y el romance que inició en la ficción, pronto pasó a la realidad convirtiéndose en la pareja del momento, pasó poco tiempo para que se comprometieran y estuvieran a punto de llegar al altar en dos ocasiones, en el 2003 y 2004, pero a pocos días de la celebración el actor canceló todo rompiendo con JLo. Casi dos décadas después las estrellas de Hollywood se decidieron a retomar su romance, al grado que sus respectivos hijos ya se conocieron e incluso ya se habla de una nueva boda.

Marc Anthony

Su historia comenzó en el 2008, cuando el puertorriqueño actuaba en Broadway, a este encuentro siguieron dos colaboraciones con los temas "No me conoces" y "No me ames", pese a que desde ese momento ya se hablaba de un romance, fue hasta 2004 cuando la amistad pasó al amor y el 5 de junio de ese año unieron sus vidas en una boda sorpresa, realizada en la casa de Lopez en Beverly Hills. En febrero de 2008 nacieron sus hijos Max y Emme, y renovaron sus votos matrimoniales en Las Vegas, pero el cuento de amor terminó en julio de 2011 cuando anunciaron su separación, pero ésta se concretó hasta 2014, pero su relación es de mejores amigos e incluso han convivido con las nuevas parejas de JLo.

Casper Smart

De nueva cuenta la Diva del Bronx encontró el amor entre sus bailarines, esta vez en uno 18 años menor que ella, se trataba de Casper, con quien permaneció en una relación hasta el 2016. Tiempo después de su separación el coreógrafo confesó en el programa "Despierta América", que la causa de su ruptura fue su inmadurez, además de haber tenido actitudes ignorantes y tontas con la estrella pop.

Drake

A finales de 2016 las estrellas confirmaban su relación con diversas publicaciones en sus redes sociales, donde se les puede ver en situaciones románticas, incluso hubo un costoso regalo de 100 mil dólares, un collar de Tiffany de platino y diamantes, incluso apariciones juntos en eventos, pero este idilio duró tan sólo dos meses, en que los más allegados aseguraron, fue una relación sin compromisos y de diversión.

Alex Rodríguez

Ambos se conocieron gracias a Marc Anthony, quien en ese entonces era esposo de JLo, pero fue hasta marzo de 2017 que comenzaron los rumores de un romance entre el pelotero y la cantante, pero lo hicieron oficial en la alfombra roja del Met Gala de Nueva York. En 2018 compraron una propiedad valuada en 15 millones de dólares, para iniciar su hogar en NY y las convivencias en familia, con los hijos de ella y él. A pesar de que hubo una romántica petición de matrimonio en la playa, Rodríguez y Jennifer dieron por terminada su relación de cuatro años en abril de 2021.

"Nos dimos cuenta de que somos mejores como amigos y esperamos que así continúe siendo. Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos en nuestros negocios conjuntos y proyectos", se lee en el comunicado con el cual anunciaron su separación.