JLo y Banderas se llevan la noche

Hollywood arrancó la comprimida temporada de premios de este año con una noche emotiva en el desierto en la que fueron premiados Jennifer Lopez, Quentin Tarantino y Antonio Banderas.

La gala inaugural del Festival Internacional de Cine de Palm Springs suele ser tratada como un trámite previo al circuito de la autocomplacencia de los premios. Pero el jueves Laura Dern, Lopez y Tarantino terminaron derramando lágrimas en el escenario.

Dern, quien recibió un premio a la trayectoria, se sorprendió con un video de sus padres divorciados Bruce Dern y Diane Ladd chocando las manos mientras la elogiaban diciendo "eres buena".

"Eso fue muy conmovedor para mí", dijo la actriz de 52 años. "Todos los hijos quieren ver a sus padres juntos".

Dern, quien actúa en "Little Women" ("Mujercitas") y "Marriage Story" ("Historia de un matrimonio") le dijo al público con más de 2.000 asistentes en una cena que fue concebida en el cercano pueblo montañés de Idyllwild durante la producción de la película de motociclistas de Roger Corman de 1966 "The Wild Angels" (Ángeles salvajes").

Lopez se disculpó por estar sobrepasada por la emoción después de que la presentara la guionista y directora de "Hustlers" ("Estafadoras de Wall Street") Lorene Scafaria.

"Me siento tan contenta de estar aquí, pero quiero salir corriendo por la puerta, estoy tan nerviosa", dijo.

La artista de origen puertorriqueño de 50 años, quien podría conseguir su primera nominación al Oscar este mes, señaló que las mujeres tuvieron importantes papeles al frente y detrás de cámara en este drama criminal.

"Para todas las mujeres talentosas escribiendo películas, produciendo películas y dirigiendo películas, apóyense. Y cuenten sus historias", agregó.

La directora de "Little Women" ("Mujercitas") Greta Gerwig presentó al director y guionista de "Once Upon A Time ... in Hollywood" ("Había una vez en Hollywood") Tarantino con un efusivo elogio diciendo que hace "películas como si las películas pudieran salvar al mundo". El director de 56 años se secó una lágrima.

"La broma que le digo a la gente cuando van a hablar de mí es que les digo: ´Habla sobre mí como si ya estuviera muerto´", dijo Tarantino. "¡Y nunca lo hacen!, ¡y tú sí lo hiciste!, gracias Greta".

Otros que se llevaron premios fueron el astro español Antonio Banderas de la cinta "Dolor y gloria" de su compatriota Pedro Amodóvar, el astro de "Joker" ("Guason") Joaquin Phoenix, la estrella de "Judy" Renee Zellweger, y la estrella de "Bombshell" ("El escándalo") Charlize Theron.

El astro de "The Irishman" ("El irlandés") Robert De Niro, al presentar al premiado director Martin Scorsese, entró en la política al hablar sobre el fundador del festival Sonny Bono.

"Sonny era republicano, cuando los republicanos todavía apoyaban las artes, creían en la ciencia y podían dejar las divisiones partidistas de lado para apoyar lo que era mejor para nuestro país. Esta es una época diferente", dijo.

La gala no televisada fue bastante relajada, los ganadores fueron anunciados con anticipación y recibieron sus trofeos de amigos y directores. Pero llega en un momento clave, los miembros de la Academia comenzarán a entregar sus papeletas para las nominaciones a los Oscar el jueves y muchos de los premiados se reunirán de nuevo el domingo para los Globos de Oro.

La temporada de premios de Hollywood, que típicamente se extiende por más de dos meses será más corta de lo normal este año. En un esfuerzo por reducir la fatiga por los premios la Academia anunció a mediados del año pasado que había cambiado la fecha de los Oscar al 9 de febrero en vez de entregarlos, como suele, a finales de febrero o comienzos de marzo.