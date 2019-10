Jinsong, el taquero chino de Victoria

Cd. Victoria, Tam.- Este sábado se hizo viral un vídeo de Facebook en el cual Jinsong Miao, ciudadano de procedencia asiática, llamó la atención de la comunidad debido a que se dedica al oficio de taquero en esta capital; entrevistado para El Mañana de Reynosa nos dijo que en realidad cuenta con veinte años radicando en este país en donde ya ha formado una familia, y diez años haciendo tacos.

"Primero trabajaba en fábrica de Nien Hsing y luego me salí de la fábrica y seguí aquí... conocí a una mexicana y luego me quedé aquí; hice familia y tengo dos niñas, una de 18 años que cumplió años el sábado y la otra tiene 14 años", el vídeo de tan solo 32 segundos muestra a Jinsong preparando una orden de taquitos, el cual cuenta ya con más de 13 mil reproducciones, cien reacciones, y 59 comentarios.

Procedente de la República Popular China, Jinsong Miao vive en la colonia ampliación Manuel A. Ravizé al sur de esta localidad en donde atiende a sus clientes de martes a domingo a partir de las 19 horas. Recordó que en un inicio tenía pensado abrir un restaurante de comida china sin embargo observó que ya había muchos negocios en esta localidad, y que muchos de estos no resultaban rentables debido a la economía local.

"Antes me decían ´hey, tú eres chino, ¿por qué haces tacos de aquí de México?´, pero para mis amigos es como si yo fuera un amigo mexicano igual, no hay diferencia; para otros sí es mucha diferencia, pero ya tengo más de diez años haciendo tacos", aunque el negocio del señor Miao sólo abre por las noches dijo que tiene planeado abrir próximamente otro negocio por las mañanas, pero de tacos de barbacoa.

Aunque aceptó no utilizar ingredientes secretos o preparaciones típicas de su país para la elaboración de sus tacos, sí dijo tener mucho cuidado a la hora de escoger los ingredientes, carne de res principalmente, así como que esta debe estar en su punto de cocción para obtener el mejor resultado, "la carne no tiene que ser muy dorada o casi cruda, la carne tiene que ser en su punto para que esté bien, para los chinos el tiempo es muy importante en la cocina".

La taquería de Jinsong está en el patio de su casa, la fachada no tiene rótulos o algo que indique que se trata de una taquería sin embargo tanto sus vecinos como clientes de otras partes de la ciudad acuden hasta su domicilio a degustar sus tacos, "no hago promoción de por ejemplo ´3 por 2´, no nada, no hago anuncio de tacos porque si mis tacos son buenos la gente me busca, yo no tengo promoción es la gente la que me anuncia... si es bueno no necesitas publicidad", finalmente el señor Miao invitó a la ciudadanía que quiera conocer su negocio que lo visite a la calle Eucalipto 302 esquina con Asentamientos Humanos (calle Ciruela) colonia ampliación Manuel A. Ravizé.