Jiménez es el delantero más importante: Martino

Raúl Jiménez es el delantero mexicano más importante, eso le queda claro al técnico Gerardo Martino y por eso lo respalda pese a las críticas.

En la víspera del enfrentamiento contra Canadá, el técnico del Tricolor minimizó la poca efectividad del delantero del Wolverhampton.

"Primero, Raúl es nuestro delantero más importante y no habló exclusivamente del grupo que disputa la competencia, estoy hablando del futbol mexicano, es el delantero más importante.

"Y segundo, es que a mí poco me preocupa que mi '9' sea o no el goleador del equipo, en tanto Dos Santos haga dos goles, Moreno uno, uno Reyes, sinceramente poco me preocupa, si el futbol que me va a ofrecer es el mismo que ha ofrecido en los partidos que hemos jugado hasta ahora", respondió Martino.