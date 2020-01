Jim Carrey y sus inolvidables personajes

Ciudad de México.- Nacido en Canadá el 17 de enero de 1962, Jim Carrey comenzó a abrirse paso en la comedia desde temprana edad para dar el salto de los bares -donde ofrecía shows- a pequeñas producciones y después grandes cintas que posicionaron su carrera no sólo en la comedia.

Para celebrarlo recordemos algunos de sus personajes y películas más emblemáticas.

Ace Ventura: pet detective. Con sus camisas floreadas, su copete bien acomodado y un peculiar estilo del humor, interpretó al famoso detective de mascotas en dos películas, la primera en 1994 y su secuela "Ace Ventura: un loco en África", además de una serie animada.

"The mask" ("La máscara"). Carrey da vida a un ejecutivo un tanto torpe llamado Stanley Ipkiss quien encuentra una máscara de madera flotando en el puerto de la ciudad. Al ponérsela se transforma en alguien con un personalidad totalmente diferente -y una car verde-. En la cinta compartió créditos con Cameron Diaz.

"Dumb & dumber" (Una pareja de idiotas). Junto al actor Jeff Daniels y con una camioneta disfrazada de un perro pastor, los amigos intentan huir de un grupo de matones que los confunde con gente del FBI.

"The Truman Show" ("El show de Truman"). Una historia que bien podría funcionar para un episodio de Black mirror actualmente fue la que a finales de los 90 protagonizó Carrey como "Truman Burbank" cuya vida, sin saberlo, forma parte de un programa de telerrealidad llamado como el título de la película. El giro llega cuando se entera de que su vida es filmada por cámaras ocultas las 24 horas del día y transmitida en vivo. Este papel le valió ganar un Globo de oro.

"How The Grinch Stole Christmas" ("The Grinch"). Basada en el cuento infantil de Dr. Seuss retrata la historia del famoso personaje verde que se roba la Navidad.

"Batman forever" ("Batzman eternamente"). Para la tercera película de la saga del hombre murciélago, Carrey dio vida a uno de los villanos: el temido Acertijo. Con su traje verde, antifaz y cabello naranja se encargó de hacerle la vida difícil al superhéroe.

"Eternal sunshine of the spotless mind" ("Eterno resplandor de una mente sin recuerdos"). Junto a Kate Winslet protagoniza esta historia no lineal en la que ambos se conocen en el Ferrocarril de Long Island.. o al menos eso parece en un principio pues la trama que se planea en un principio da un giro al puro estilo del director Michel Gondry.

El Acertijo.

















Filmografía

1983 The Sex and Violence Family Hour

1983 Copper Mountain

1983 All in Good Taste

1984 Finders Keepers

1985 Once Bitten

1986 Peggy Sue Got Married

1988 The Dead Pool

1989 Earth Girls Are Easy

1989 Pink Cadillac

1991 High Strung

1992 Itsy Bisy Spider

1994 Ace Ventura: Pet Detective

1994 The Mask

1994 Dumb & Dumber

1995 Ace Ventura: When Nature Calls

1995 Batman Forever

1996 The Cable Guy

1997 Liar Liar

1988 The Truman Show

1998 Simon Birch

1999 Man on the Moon

2000 Me, Myselft & Irene

2000 Dr. Seuss´How The Grinch Stole Christmas

2001 The Majestic

2003 Bruce Almighty

2004 Eternal Sunshine of the Spotless Mind

2016 Anchorman 2: The Legand Continues

2014 Dumb and Dumber To

2016 The Bad Batch

2017 Jim & Andy: The Great Beyond

2018 Dark Crimes

2002 Sonic, la película