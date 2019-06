Jesús Ochoa no apoya declaraciones de Susana Zabaleta

El actor Jesús Ochoa considera que aún es prematuro hablar de resultados de la actual administración federal, ya que sólo lleva seis meses en el cargo, por lo que dijo que no comparte el sentir de su colega Susana Zabaleta.

El pasado 17 de junio, mediante un tuit la actriz y cantante dijo que estaba decepcionada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por la falta de recursos para la cultura.

"Tristemente sí me equivoqué. Perdón por mi estúpida esperanza y por pensar en un México que todos queríamos; lo sé, es decepcionante", publicó Zabaleta.

Al respecto, Ochoa señaló:

"Yo no comparto este comentario, y no sé si se haya equivocado, pero creo que hay que esperar un poco".

En el marco de la firma del acuerdo de cooperación intersindical entre la Asociación Nacional de Actores (ANDA), que actualmente preside el actor, y La Unión de Actores y Actrices de España, destacó que él no juzga lo divulgado por la protagonista de películas como Sexo, pudor y lágrimas, debido a que cada quien tiene su punto de vista, y "si ella dice que se equivocó, tendrá sus razones".

"La cultura siempre ha sido castigada por distintos motivos, y en ese sentido la burocracia se estaba llevando la mayoría del presupuesto cultural, se necesita una redistribución, es temprano para decir qué está bien y qué está mal", indicó el actor.

Reconoció que se esperaban otras cosas y un cambio que no sólo le compete a los artistas, sino que es del interés de toda la nación, una sola persona no hace el cambio.

"Hay que esperar y serenarnos, para ver cómo empiezan a funcionar las cosas y poder emitir un juicio", apuntó el actor de películas como Asesino en serio y ¿Qué culpa tiene el niño?, entre otras.

Habla del Fonca

Respecto a la propuesta de la senadora Jesusa Rodríguez, quien se pronunció contra las becas del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) y criticó a los artistas que dependen de ella porque no comulga con el arte subsidiado, expresó que hay que esperar.

"A mí me alarmaba mucho antes que 80 por ciento del presupuesto cultural estuviera dedicado a la burocracia, y en ese sentido el apoyo que recibía el artista era muy poco o estaba mal distribuido. Yo espero una redistribución por parte del gobierno y no me compete decir que es un mal reparto que se está haciendo, creo que es una forma distinta", expresó Ochoa.

"Hay que estudiarla muy bien (la propuesta) y ver en qué sentido sale beneficiado el artista", comentó el histrión, quien recordó que hace muchos años accedió a una beca de estudios en el extranjero.