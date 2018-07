Jesús Nader se proclama triunfador en Tampico

Tampico, Tam.- Jesús Nader Nasrallah, candidato de la coalición "Por Tamaulipas al Frente" se proclamó como virtual triunfador de la elección constitucional celebrada este domingo; hasta las 08:30 horas aventajaba con 52,637 votos sobre 47,458 de Magdalena Peraza Guerra.

En las instalaciones del CDM del Acción Nacional dijo que éste es un día histórico para los tampiqueños, para su familia, amigos, y para mucha gente que participó en su campaña.

"A los que participaron cada minuto en esta campaña, a los que nos acompañaron a tocar miles de puertas, tuvimos la oportunidad de escuchar a miles de tampiqueños que tenían la esperanza de un cambio en Tampico, créanme no los vamos a defraudar, vamos a hacer un gobierno honesto", precisó.

Mientras recibía las porras y aplausos de los simpatizantes, Chucho Nader expresó que este triunfo era de todos los que lo acompañaban en ese momento.

"Es de todos ustedes, de los miembros del Partido Acción Nacional que tanto les debo, que tanto me han dado en lo particular a mi familia, que se la han partido junto con nosotros en las calles, en todo momento, que no bajaron la guardia, que estuvieron día y noche con nosotros, así como nuestros amigos del Movimiento Ciudadano y del PRD", citó.

Nader destacó que harán un gobierno en el que van a tomar en cuenta a toda la sociedad de Tampico, un gobierno distinto, un gobierno humano para conformar esta ciudad que tantos rezagos ha tenido en los últimos años y que sepan que con él y su familia van a contar siempre, con los miembros de Acción Nacional.

Dijo que por fortuna, una vez Tampico se "vistió de azul", quien dijo que la tendencia es favorable y con una amplia ventaja sobre la candidata priísta, Magdalena Peraza.

"El triunfo es de todos, muchísimas gracias, si dios quiere más adelante festejaremos en grande, en esta gran fiesta de todos los tampiqueños, la gente en estos días trabajo para lograr este triunfo contundente, muchas gracias, Dios me los bendiga", dijo por último.

EN ALTAMIRA, ALMA LAURA

Por su parte en el municipio de Altamira, la candidata de la coalición "Por Tamaulipas al Frente", Alma Laura Amparán, se proclamó triunfadora en las urnas con un 41 por ciento de la preferencia del electorado, mientras que Armando Martínez Manríquez sostenía hasta las 08:30 horas un 30 por ciento.

La alcaldesa con licencia, agradeció en la Plaza de la Constitución al electorado, a los integrantes de campaña por el trabajo que realizaron.

ADRIAN OSEGUERA CON LA VENTAJA

Adrián Oseguera Kernion, candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia" aventaja con 4,500 sufragios sobre el alcalde con licencia, Andrés Zorrilla Moreno, esto de acuerdo al PREP del IETAM, sin embargo aún no ha proclamado el triunfo.