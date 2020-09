Jesús Corona defiende a Oribe Peralta, "no veo mal saludar a un compañero"

La rivalidad se queda en la cancha, después de 90 minutos los jugadores sobre el césped vuelven a ser compañeros de profesión, no pasa de ahí, explicó Jesús Corona.

El debate sobre saludar a los contrincantes después de los clásicos pasa ahora al Cruz Azul, que enfrenta este domingo al América, en una nueva edición del clásico joven. Después del silbatazo final, sea cual sea el marcador, el portero saludará a sus homólogos de las Águilas.

"Debe entender la afición que es un deporte y uno se entrega los 90 minutos, terminado el encuentro no le veo mal ir a saludar a un compañero. Hay veces que terminas como el vencedor y en otras no. No le veo problema ir a saludar", comentó el capitán cementero, quien tiene un historial extenso frente a los azulcrema.

Cuando La Máquina ve el amarillo, se relaciona inmediatamente con el acérrimo rival, aquel que les ha ganado las últimas dos finales de Liga MX disputadas y al que se le tiene prohibido perder. A pesar de ello, Corona aseguró que al América debe respetarse en todo momento.

"Es una rivalidad completamente deportiva y también el equipo se merece respeto, como compañeros de profesión e institución. Debemos saber manejar las rivalidades, sabemos lo que representa como jugadores y aficiones, ya que también es un partido de ellos, y son de los encuentros que más se disfrutan", subrayó el veterano guardameta.

Eso sí, el Cruz Azul –líder del Guardianes 2020– debe salir a vencer a los azulcrema, como lo ha hecho en los últimos tres enfrentamientos.

"Es un nuevo encuentro, partidos que vivimos con mucha pasión, sabemos lo que representa para nosotros y para la afición enfrentar al América. Los últimos resultados han sido positivos y queremos seguir con esa racha, esperamos ir por ese camino contra el América", cerró Corona.