Jessica Gober batea a Justin Bieber

La suerte en el amor no le sonríe a Justin Bieber, pues aunque el famoso cantante intentó conseguir una posible cita mediante Instagram fue 'bateado' magistralmente por la que pudo haber sido la 'afortunada'.

Gran sorpresa se llevó Jessica Gober, una bella joven que trabaja en un gimnasio en Georgia, Estados Unidos, después de que el local recibiera un mensaje por parte de la cuenta oficial del intérprete canadiense en donde pregunta quién era la sexy chica que aparecía en su última publicación.

"¿Quién es esa chica?", cuestionó Bieber, seguido de un corazón y de la frase: "en tu última publicación", mediante los mensajes directos de Instagram, mientras esperaba obtener la respuesta del establecimiento.

Did this actually just happen... lmao

Justin Bieber just messaged the gym that I work at and asked who I was hahahaha WTF pic.twitter.com/mktcdB1iDP