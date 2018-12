Jessica Simpson le responde a Portman

Jessica Simpson le respondió a Natalie Portman luego de que se sintió atacada por palabras de la actriz en una entrevista reciente, informó The Blast.



Simpson se refirió a los comentarios desfavorables de Portman, quien la crítico por posar en bikini para una revista cuando su carrera estaba en ascenso.



"Creía entonces, y ahora creo, que ser sexy en bikini y estar orgullosa de mi cuerpo no es sinónimo de tener sexo.



"Siempre he aceptado ser un modelo a seguir para todas las mujeres para permitirles saben que pueden mirar como quieran, donde quieran y tengan relaciones sexuales o no tengan relaciones sexuales con quien quieran", publicó Simpson en Twitter.



Simpson respondió a Portman sobre atacar a otras mujeres de la industria.



"Me he convertido en una práctica para no avergonzar a otras mujeres por sus elecciones. En esta era de Time's Up y todo el gran trabajo que has hecho por las mujeres, te animo a que hagas lo mismo ", expresó Simpson.

pic.twitter.com/zBLuyF3a8p

— Jessica Simpson (@JessicaSimpson) 5 de diciembre de 2018