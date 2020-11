Jesse Huerta de Jesse & Joy sufre un aparatoso accidente

El cantante Jesse Huerta, integrante del grupo Jesse & Joy, sufrío un accidente en su casa que lo llevó al hospital y a ser intervenido quirúrgicamente.

A través de sus historias de Instagram, Jesse contó la travesía desde una camilla esperando a ser atendido y donde se le veía la pierna ensangrentada.

"Ya voy a pasar a cirugía, ahí les voy contando cómo me va pero gracias a Dios no me rompí el hueso ni nada, me van a checar los ligamentos y que todo esté bien y ahí vamos", dijo Huerta en el video publicado.

"Todo salió de maravilla", comentó en sus videos para mostrar su rodilla ya curada.

Lo que sucedió fue que Jesse se impactó con un vidrio de varias pulgadas de grosor que no vio pues creyó que estaba abierta la puerta.

"Bajamos corriendo, volteo a ver al perro, por voltearlo a ver no veo que estaba la manija de la puerta, estaba cerrada, pero gracias a Dios me fue súper bien a como pudo haber sido el accidente, pero bueno ya estoy acá ready", dijo con una actitud positiva a pesar del incidente.

"Hay un escalón para salir a la terraza, lo primero que hice fue dar el impulso con la pierna izquierda hacia arriba pero bueno gracias a Dios todo bien", detalló.

Ya más tranquilo subió un estado jugando videojuegos y además explicó que su hijo estaba bien.

"Gracias a Dios mi hijo Milo está bien, sólo me pasó a mí, los amo, ya mañana de regreso a casita".

A consecuencia del accidente Jesse tiene una férula según se le ve en una publicación que hoy hizo en su perfil donde además escribió: "Dios me ama, Dios me cuida, él está conmigo en las buenas y en las malas".