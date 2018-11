En Camping Jennifer Garner regresa a la tv. La actriz de cabellera castaña interpreta a Kathryn McSorley-Jodell, una esposa controladora lista para llevar la agenda del día, aun cuando nadie se lo ha pedido. Es una comedia de HBO que estrena este domingo.



Basada en la serie británica Camping de Julia Davis, la adaptación a la cultura estadounidense se hizo a cargo de la siempre rebelde Lena Dunham (Girls) y su socia productora Jenni Konner, quienes invitaron a Garner a ser esta mujer que le organiza un festejo a su marido Walt (David Tennant), por su cumpleaños 45.



"Definitivamente me puedo identificar con el personaje de Kathryn. En mi casa, tengo una habitación que está lista para que los huéspedes se sientan cómodos", comparte Garner a EL UNIVERSAL con el orgullo de ser buena anfitriona



"Nunca me he querido resignar, me propuse ser feliz de que tengo siempre personas visitándome".



Madre de tres hijos, Garner tuvo un turbulento año acosada por los tabloides que colocaron cada detalle de su divorcio con Ben Affleck. Pero a diferencia de él, que sólo se publica su entrada y salida de centros de rehabilitación de alcohol, ella ha navegado dejando una estela positiva en su comunidad, como al ser la co-fundadora de la línea de productos naturales para bebés Once upon a farm.



"Desde hace tiempo me siento identificada con papeles de mamá, sobre todo cuando se aborda su mundo cotidiano", concluye Garner, colocando las manos en la mesa sin sortija de matrimonio; pero con el mundo entero por reclamar.