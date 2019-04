Jennifer Garner es elegida como la mujer más bella

Los Ángeles, Estados Unidos.

Jennifer Garner protagoniza la portada de la edición anual de la revista People de personas más bellas del mundo.



La publicación indicó que se eligió a la actriz de Alias por equilibrar su carrera y trabajo benéfico con la crianza de los tres hijos que tuvo con su ex esposo, Ben Affleck.



Garner es fundadora de la compañía de alimentos orgánicos para bebés "Once Upon a Farm", y trabaja como embajadora del grupo defensor de los derechos de los niños Save the Children.



La intérprete dijo a People que nunca se consideró una de las chicas bonitas mientras crecía en West Virginia.



La actriz declaró que su vestimenta habitual es ropa para entrenar o jeans, un suéter y zapatillas, si no está vestida para la alfombra roja o una sesión de fotos.



Aseguró que la elección de la publicación la tomó por sorpresa y que no supo cómo reaccionar.



"Estaba muy sorprendida y me tomó un minuto asimilarlo, honestamente.



"Lo primero que pensé fue: 'Oh por Dios, no sé qué pensar, ¿qué puedo decir?'", declaró.

Recuerda 'El Sueño de mi Vida'

Jennifer Garner celebró los 15 años de la cinta El Sueño de mi Vida con una serie de historias en Instagram en las que aparecen escenas de la cinta, además de cómo ha cambiado el elenco del filme.

Brie Larson, Ashley Benson y Chris Brittany son algunas de las comparaciones que la actriz compartió.