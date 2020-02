Jennifer Aniston celebra 51 años con portada de revista

México.

La actriz de la serie "Friends", Jennifer Aniston, cumplió 51 años y lo festeja con la portada de una revista estadounidense, a la que agradeció por celebrar a las mujeres de todas las edades.

Aniston, quien nació en 11 de febrero de 1969 en Los Ángeles, California, compartió imágenes de su sesión de fotos y escribió en sus redes sociales: "Gracias Interview Magazine por esta sorpresa de cumpleaños. No tenía idea de que esto saldría hoy. Me siento orgullosa y honrada de celebrar esta portada".

La actriz estadounidense, quien luce en dicha portada una chaqueta de cuero, botas a la rodilla, vestido corto y cabello mojado, señaló que cumplir 51 años es bastante divertido.

La expareja de Brad Pitt fue entrevistada para dicha revista por su amiga y actriz Sandra Bullock, quien le preguntó cómo consigue mantenerse siempre alegre.

"Esto viene de crecer en un hogar donde me sentía insegura. Viendo a dos adultos ser desagradables entre sí y presenciando cosas sobre su comportamiento me hicieron pensar: ´No quiero hacer eso, no quiero ser eso´".

Por lo que aseguró que su actitud siempre positiva para afrontar las cosas, cuando no son como las espera, se lo debe a sus progenitores. "Así que de alguna manera supongo que tengo que agradecer a mis padres todo esto".

Recientemente, Jennifer Aniston ganó el Premio del Sindicato de Actores (SAG) como Mejor Actriz por su trabajo en la serie dramática "The morning show".