Ciudad de México.- Jenni Rivera temía por su vida, la cantante sufrió varias amenazas de muerte antes de sufrir un accidente aéreo el 9 de diciembre de 2012.

El programador de radio Pepe Garza reveló una entrevista con "la Diva de la Banda" donde dijo haber sido contactada por las autoridades de Estados Unidos, antes de una presentación agendada en Arizona, quienes le hicieron saber que estaba en grave peligro, estaba amenazada de muerte.

"El agente me dijo que había recibido una llamada de una persona con mucha credibilidad de Reynosa, Tamaulipas de que es una realidad de que Jenni Rivera va a ser secuestrada... Me siento intranquila, porque ya está involucrada gente profesional pero tengo que ir y le pedí a mi esposo que se quedara con mis hijos por si algo llega a suceder, pues me voy sola y que no deje a mis hijos", dijo la compositora en dicha entrevista.

Rivera también hizo hincapié en que la razón por la que no canceló sus presentaciones a pesar de estar consiente de estas amenazas, fue el amor y gratitud que le tenía a su público.

Mientras los audios de la entrevista eran reproducidos por Garza, los hijos de la cantante, Janney "Chiquis" Rivera y Johnny López estaban presentes, ambos reiteraron que su madre les mencionó con anterioridad las amenazas que recibía.

En más de una ocasión Rivera recibió mensajes donde la agredían y violentaban, advirtiéndole que de subir a ciertos escenarios le cortarían la cabeza o la secuestrarían.

Esta entrevista hecha por Pepe Garza fue publicada en el canal de YouTube del periodista, donde se puede escuchar a la cantante narrando las terribles experiencias a las que se enfrentó antes del trágico accidente de avión en el que falleció en el 2012.

Con motivo del aniversario luctuoso de la cantante, su hija Chiquis compartió un emotivo video en su cuenta de Instagram cantando "Ya lo sé", mientras tanto, Johnny publicó diversas fotos de su madre con mensajes de amor y nostalgia.

Pepe Garza asegura que Jenni Rivera estaba amenazada.