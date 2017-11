Jémez: No he firmado con ningún otro club

>Ciudad de México.- Una nueva conferencia de Francisco Jémez. Todo un espectáculo para cualquier aficionado a la polémica.

Esta vez, el entrenador del Cruz Azul agradece que los rumores acerca de su salida de la institución no han desestabilizado a su equipo, en el empate 0-0 ante el América.

Incluso, hasta el español afirma que “equipos no me faltan para dirigir”.

“Hay cosas que se dicen y se escriben, que no sé si sean ciertas. Imagínate que es al revés, que ha salido no que Pedro Caixinha firmó con Cruz Azul, sino que yo he firmado con otro equipo”, ejemplifica.

“Entonces yo me tendría que ir de México, con qué cara les digo a mis jugadores que tengan compromiso, si estoy viendo yo por mi y mi futuro, primero”, lanza Jémez.

Ante las especulaciones, el ibérico presume que su “profesionalidad está por encima de todo. Laboralmente podría haber ya firmado con otro club. Pero no lo he hecho, porque no es importante dónde voy a estar en diciembre, en enero o en febrero”.

Jémez nunca renuncia a los enfrentamientos con los reporteros. Al ser cuestionado acerca de la postura de Cruz Azul que jugó contra nueve americanistas, el estratega cementero rechaza que no haya arriesgado.

“Tenía tres defensas centrales y luego puse a dos. Entonces, estarás de acuerdo que dos es menos que tres. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿Qué más quieres que arriesgue?”, refuta.

Las posibilidades celestes de pasar a las semifinales del Apertura 2017 lucen intactas de acuerdo con Jémez. Vislumbra un escenario parecido el próximo domingo, con respecto a lo sucedido en la ida.

“El marcador 0-0 no lo veo malo. A nosotros nos sirve el empate con goles o la victoria. Tenemos el panorama de que América ni ganando 1-0 va a poder estar tranquilo”, considera.