Jefe de la ONU insta a un alto el fuego inmediato en Gaza

El secretario general Antonio Guterres dijo en la reunión en persona del jueves en la sala de la asamblea que él y el enviado de la ONU para Oriente Medio están comprometidos en "extensos esfuerzos diplomáticos" en la región, incluso con Egipto, Jordania y Qatar, para detener los combates.

Hizo un llamado a todos los miembros de la comunidad internacional a "hacer todo lo que esté a su alcance para permitir que las partes en conflicto se alejen del borde".

El jefe de la ONU también pidió a Israel y Hamas que "permitan que se intensifiquen los esfuerzos de mediación para poner fin a los combates".

Guterres criticó implícitamente a Israel y Hamas por violar "las leyes de la guerra" que prohíben los ataques indiscriminados y los ataques contra civiles y propiedad civil, así como los ataques contra objetivos militares que causan bajas civiles desproporcionadas. Dijo que "la lucha contra el terrorismo o la autodefensa" no son justificaciones.

Instó a las autoridades israelíes a respetar las leyes, "incluido el uso proporcional de la fuerza" y les pidió que "ejercieran la máxima moderación en la conducción de las operaciones militares". Instó a Hamas y otros grupos militantes a "detener el lanzamiento indiscriminado de cohetes y morteros desde vecindarios civiles densamente poblados hacia centros de población civil en Israel".

___

WASHINGTON - El senador estadounidense Bernie Sanders está liderando un esfuerzo arriesgado para detener una venta de armas por 735 millones de dólares a Israel, mientras los demócratas en el Congreso de los Estados Unidos plantean crecientes preocupaciones sobre la violencia en el Medio Oriente.

El senador de Vermont presentó el jueves una resolución para bloquear la transferencia de armas. Una medida similar en la Cámara fue presentada el miércoles por la representante Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata de Nueva York, y legisladores liberales.

Sanders dice que el Congreso debe "analizar detenidamente si la venta de estas armas realmente está ayudando a lograrlo, o si simplemente está alimentando el conflicto".

Es poco probable que los partidarios de este esfuerzo tengan los votos necesarios para revertir la venta, pero están acelerando el tiempo para registrar la oposición en un período de revisión que expira esta semana.

La oposición a lo que había sido una transferencia de armas de rutina muestra el creciente malestar en el Capitolio por parte de demócratas clave por el manejo de Israel del conflicto con Hamas en Gaza.

___

KARACHI, Pakistán - Unos 200 miembros de la sociedad civil se han manifestado en la ciudad portuaria de Karachi, en el sur de Pakistán, para exigir el fin inmediato de la campaña de Israel en la Franja de Gaza y la violencia en la ocupada Cisjordania y Jerusalén oriental.

Los manifestantes el jueves corearon consignas contra Israel y en apoyo de los palestinos. También se espera que los paquistaníes realicen manifestaciones contra Israel en todo el país el viernes, el día de oración musulmán.

La manifestación del jueves se produce horas después de que el ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Shah Mahmood Qureshi, voló a Nueva York para dirigirse a la Asamblea General de la ONU para condenar los ataques de Israel contra Palestina.

Pakistán es uno de los pocos países que no tiene relaciones diplomáticas con Israel.

___

JERUSALÉN - El líder de la oposición de Israel está criticando severamente el manejo del gobierno de la guerra contra los militantes palestinos en la Franja de Gaza.

El líder del partido Yesh Atid, Yair Lapid, escribió el jueves en Facebook que el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu no ha logrado desarrollar una política concreta con respecto a la Franja de Gaza y ha puesto en peligro las relaciones de Israel con la administración Biden con este último conflicto.

Lapid escribe: "Después de 11 días de esta operación, todos los ciudadanos israelíes se preguntarán: ¿Qué quería realmente lograr el gobierno con esta operación militar? ¿Cuál es su política y objetivo estratégico a largo plazo con respecto a Hamas en Gaza? "

A principios de este mes, Lapid tenía la tarea de formar un gobierno. Eso sucedió menos de una semana antes del estallido de los combates entre Israel y Hamas y después de que Netanyahu no lograra construir una coalición de gobierno tras las elecciones del 23 de marzo.

Netanyahu ha rechazado los pedidos de Estados Unidos para poner fin a la ofensiva en Gaza, y parece decidido a infligir el máximo daño a Hamas en una guerra que podría ayudar a salvar su carrera política.

___

JERUSALÉN - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dice que Irán estaba detrás de un dron armado que Israel interceptó después de ingresar a su espacio aéreo esta semana.

Netanyahu dijo durante una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores alemán de visita, Heiko Maas, en Tel Aviv el jueves que "Irán envió un avión no tripulado armado a Israel desde Irak o desde Siria" que cruzó a Israel desde el espacio aéreo jordano antes de ser interceptado.

Netanyahu dijo a Maas que "mientras luchamos en varios frentes, el verdadero patrocinador de gran parte de esta agresión es Irán", y señaló su apoyo a Hamas y los grupos militantes de la Jihad Islámica Palestina.

Los comentarios de Netanyahu se produjeron cuando Israel desató otra ola de ataques aéreos en la Franja de Gaza el jueves temprano, matando al menos a un palestino e hiriendo a varios. Mientras tanto, Hamas disparó más cohetes, incluso cuando aumentaron las expectativas de que se acercaba un alto el fuego.

___

GINEBRA - El principal organismo de derechos humanos de la ONU dijo el jueves que celebrará una sesión especial la próxima semana para abordar "la grave situación de los derechos humanos" en las áreas palestinas de Gaza, Cisjordania y Jerusalén oriental.

El Consejo de Derechos Humanos convocará la reunión del 27 de mayo tras una solicitud presentada por Pakistán, como coordinador de la Organización para la Cooperación Islámica.

La sesión en el organismo estatal de 47 miembros en Ginebra allana el camino para un debate de un día sobre la reciente violencia mortal entre israelíes y palestinos en el conflicto del Medio Oriente que se ha desatado durante décadas.

Más de 60 estados, incluidos estados miembros y estados observadores, han expresado hasta ahora su apoyo a la sesión especial, dijo el portavoz del consejo, Rolando Gómez.

Estados Unidos, bajo el presidente Donald Trump, renunció al consejo a mediados de 2018, en parte por las acusaciones de la administración de que el consejo tiene un sesgo antiisraelí. El presidente Joe Biden ha devuelto a Estados Unidos a participar en el consejo, y Estados Unidos planea buscar un escaño el próximo año.

El embajador de Israel en Ginebra, Meirav Eilon Shahar, pidió a los estados miembros que "se opongan firmemente a esta reunión".

"La convocación de otra sesión especial por parte del Consejo de Derechos Humanos dirigida a Israel es testimonio de la clara agenda antiisraelí de este organismo", escribió en Twitter.

___

BEIJING - China dice que ha estado "activamente involucrada en la mediación" para poner fin a la violencia en curso entre Israel y los palestinos.

El enviado especial para Oriente Medio, Zhai Jun, ha hablado con funcionarios de los ministerios de relaciones exteriores palestino y egipcio y también hablará con representantes de Israel, Rusia, Naciones Unidas, la Unión Europea y otras partes, dijo a la prensa el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian. el jueves.

Zhao dijo que el enviado estaba pidiendo un alto el fuego inmediato, fortaleciendo la asistencia a Palestina y reiterando el firme compromiso (de China) con la solución de dos estados ".

Dijo que a Beijing le gustaría albergar negociaciones entre las dos partes en China y está dispuesto a brindar asistencia humanitaria y de otro tipo a la parte palestina "dentro de sus capacidades".

China ha sido durante mucho tiempo un firme defensor de la causa palestina, pero también mantiene fuertes lazos con Israel. El país ha criticado a Estados Unidos por bloquear la adopción de una resolución de las Naciones Unidas que pide el fin de los combates en Gaza.

___

BERLÍN - La canciller alemana Angela Merkel dice que los "contactos indirectos" con el grupo militante Hamas, como los que mantienen algunos países árabes, son necesarios para calmar la situación en el Medio Oriente.

Al hablar en Berlín mientras su ministro de Relaciones Exteriores visitaba Israel y Cisjordania el jueves, Merkel restó importancia a lo mucho que Alemania puede hacer por sí sola para ayudar a calmar la situación.

Merkel dijo en un evento organizado por la televisión pública WDR: "Todo lo que estamos haciendo, y el ministro de Relaciones Exteriores, debe verse en el contexto de los esfuerzos estadounidenses y los esfuerzos de otros estados europeos". Añadió: "No creo que nosotros solos seamos el factor decisivo allí, pero podemos hacer una contribución" junto con Estados Unidos, otros europeos y Gran Bretaña.

Alemania ha culpado directamente a Hamas de la última guerra en el Medio Oriente y lo que llama el "terror cohete" del grupo.

Cuando se le preguntó si respaldaría a alguien que hablara con el grupo, Merkel respondió: "Por supuesto que tiene que haber contactos indirectos con Hamas. Egipto habla con Hamas y también lo hacen otros países árabes ".

Añadió que Egipto es una "cantidad muy, muy importante" en los esfuerzos de alto el fuego y "eso no se puede hacer sin ningún contacto con Hamas, no siempre tiene que hacerse directamente". Pero, por supuesto, Hamas tiene que participar de cierta manera, porque sin Hamas no hay alto el fuego ".

___

BERLÍN - El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania dice que su visita al Medio Oriente tiene la intención de ser una muestra de solidaridad con los civiles israelíes y palestinos que sufren la última erupción del conflicto, y parte de un esfuerzo para presionar por un alto el fuego y la reanudación de las conversaciones de paz.

Heiko Maas dijo antes de su partida el jueves que "Alemania defiende incondicionalmente su amistad con Israel, que debe defenderse del terror con cohetes de Hamas".

Dijo que los palestinos también pueden contar con el apoyo humanitario de su país incluso en tiempos difíciles.

Maas, que planea reunirse con el presidente israelí, el ministro de Relaciones Exteriores y el ministro de Defensa, así como con el primer ministro palestino, durante su viaje de un día, dijo que la comunidad internacional debe encontrar una manera de ayudar a poner fin a la violencia.

Pidió conversaciones sobre un camino de regreso a las negociaciones de paz entre Israel y los palestinos "incluso si parecen estar a millas de distancia en este momento".

Maas dijo que espera que el Cuarteto del Medio Oriente que comprende a Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y las Naciones Unidas pueda desempeñar un "papel activo" en la búsqueda de una solución pacífica al conflicto pronto.

___

NACIONES UNIDAS - Estados Unidos se opone a un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pide un alto el fuego en el conflicto entre Israel y los gobernantes de Hamas en Gaza. Estados Unidos dice que podría interferir con los esfuerzos de la administración Biden para poner fin a las hostilidades.

Francia redactó la resolución después de que Estados Unidos bloqueara anteriormente al menos cuatro intentos para que el consejo emitiera un comunicado de prensa pidiendo el fin de las hostilidades.

Un comunicado de prensa requiere el acuerdo de los 15 miembros del consejo. Una resolución solo requiere al menos nueve votos de "sí" y ningún veto por parte de Estados Unidos o de cualquiera de los otros cuatro miembros permanentes.

Un portavoz francés había dicho que se estaban llevando a cabo "discusiones muy intensas" el miércoles con Estados Unidos sobre la resolución propuesta.

Pero la Misión de Estados Unidos ante la ONU dijo más tarde "que no apoyaremos acciones que creemos que socavan los esfuerzos para reducir la escalada".

___

NACIONES UNIDAS - La agencia de la ONU para los refugiados palestinos está pidiendo urgentemente 38 millones de dólares para las necesidades de emergencia en Gaza como resultado del conflicto entre Israel y los gobernantes de Hamas del territorio.

La Agencia de Obras Públicas y Socorro de la ONU dijo el miércoles que ya está respondiendo a las necesidades humanitarias de refugiados y no refugiados, incluidas decenas de miles de personas que han buscado seguridad en las escuelas y refugios de emergencia de la agencia.

La agencia dice que se necesitan 38 millones de dólares durante un período inicial de 30 días para responder a una variedad de necesidades inmediatas en Gaza, incluidos alimentos, atención médica, servicios psicológicos, agua y saneamiento. También incluye las necesidades de emergencia en Cisjordania, incluida Jerusalén oriental, de atención médica, refugio, educación, seguridad y protección.

___

BEIRUT - El líder del grupo Jihad Islámico Palestino dice que las facciones militantes en Gaza entraron en la última batalla con Israel sabiendo que será "costosa pero también sabiendo que es el único camino hacia la libertad y para proteger Jerusalén".

Ziad Nakhaleh dijo en un discurso televisado desde Beirut el miércoles que ni las armas nucleares, los aviones de combate ni los acuerdos de paz con algunos estados árabes podrían traer seguridad y paz a los israelíes.

Añadió que los grupos militantes en Gaza han "hecho milagros que puedes ver con tus propios ojos y los vives en cada momento cuando corres a los refugios".

Nakhaleh se refería a miles de misiles y cohetes que los militantes de Gaza han disparado hacia Israel.

Nakhaleh dijo que después de las acciones de Israel que amenazaron con el desalojo de decenas de familias palestinas por colonos judíos en el este de Jerusalén, "estábamos frente a dos opciones, rendirnos y darles todo o luchar contra ellos por todo".

___

JERUSALÉN - El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel dice que los ministros de Relaciones Exteriores de Alemania, República Checa y Eslovaquia llegarán a Israel el jueves.

El ministerio dijo en un comunicado el miércoles que los diplomáticos fueron invitados por el ministro de Relaciones Exteriores, Gabi Ashkenazi, a "expresar su solidaridad y apoyo" a Israel durante su campaña contra los militantes palestinos en la Franja de Gaza.

La visita se produce cuando Israel enfrenta una creciente presión internacional para reducir las hostilidades después de 10 días de intensos combates entre israelíes y palestinos en la Franja de Gaza.

___

JERUSALÉN - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dice que está "decidido a continuar esta operación hasta que se cumpla su objetivo", a pesar del llamado del presidente estadounidense Joe Biden a una reducción de las hostilidades en Gaza.

En un comunicado de su oficina el miércoles, Netanyahu dijo que "aprecia mucho el apoyo del presidente estadounidense", pero dijo que Israel seguirá adelante "para devolverles la calma y la seguridad, ciudadanos de Israel".

Anteriormente, Biden pidió una "reducción significativa" al final del día de Netanyahu después de 10 días de intensos combates entre Israel y Hamas en Gaza.

___

EL CAIRO - Un diplomático egipcio dice que algunos de los principales funcionarios del país están esperando la respuesta de Israel a una oferta de alto el fuego y que esperan enmiendas a su propuesta.

Dice que esperan que los crecientes esfuerzos de Francia puedan impulsar a Estados Unidos a ejercer su influencia sobre Israel y al primer ministro Benjamin Netanyahu para acordar detener los combates lo antes posible.

Agregó que si eso no sucede, hay algunas discusiones entre las naciones árabes e islámicas, junto con China, para presentar el tema ante la Asamblea General de la ONU en un esfuerzo por eludir al Consejo de Seguridad y el poder de veto de Estados Unidos allí.

El diplomático habló bajo condición de anonimato de acuerdo con las regulaciones.

Egipto ha estado tratando de negociar un alto el fuego entre el vecino Israel y Hamas, ya que es uno de los pocos países que mantiene vínculos oficiales con ambos.

- Samy Magdy en El Cairo.