J.C. Chávez quiere pelea de su hijo con Jacobs, pero en 2020

A Julio César Chávez le gustaría ver a su hijo Julio César en una pelea con el estadounidense Daniel Jacobs, pero en 2020, pues consideró que el "Junior" no ha tenido actividad suficiente para tal compromiso.

"A mí en lo particular me gusta esa pelea, pero me gustaría que fuera el año que viene", comentó "JC" Chávez en este destino turístico, donde se realiza la 57 Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El mismo Chávez Jr manifestó en días pasados en sus redes sociales que él ya firmó para boxear con Jacobs el próximo 20 de diciembre, pelea que sería en la división de los supermedianos.