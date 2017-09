Javier Duarte: Facilité naves oficiales a Miguel Ángel Yunes

En un comunicado difundido a través de Versiones, un portal local de noticias de Veracruz, Duarte recordó que una de las acusaciones de la Fiscalía estatal, presentadas en la audiencia de extradición, se basa en el uso de un helicóptero oficial cuando dejó el cargo, el cual había sido facilitado por el interino Flavino Ríos para permitir su fuga.

"La primera se desprende de un viaje que hice siendo ya ex Gobernador en el helicóptero matrícula XC-GEV, propiedad del Gobierno del estado, del Municipio de Emiliano Zapata a la Ciudad de Coatzacoalcos.

"Si eso fuera delito, entonces Miguel Ángel Yunes Linares debería estar en la cárcel, ya que en el 2012 siendo yo Gobernador él me solicitó que le facilitara un helicóptero para viajar al norte del estado, ya que tenía una urgencia que atender, lo cual hice, y viajó en el helicóptero Bell 430 matrícula XC-XAL, propiedad del Gobierno del estado, la copia de la bitácora del vuelo obra en mi poder", acusa en el texto.



Respecto a Miguel Ángel Yunes Márquez, Duarte afirmó que él realizó dos vuelos: el primero el 2 de febrero de 2012 en el helicóptero matrícula XC-GEV, propiedad del Gobierno, del Municipio de Álamo al aeropuerto de Veracruz.



El segundo, abundó, en el avión Learjeat 40 matrícula XC-TJN, conocido como Tajín, del aeropuerto de Veracruz a la terminal aérea de Toluca.



"Las copias de las bitácoras también obran en mi poder, así como el archivo fotográfico de los vuelos", advirtió Duarte en la misiva.



Acerca de la segunda imputación, que se basa en la transferencia de 220 millones de pesos, el ex Mandatario destacó que dicha operación bancaria no fue firmada ni instruida por él.



De acuerdo con esa acusación, dicho monto fue transferido de la cuenta bancaria de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) a una cuenta bancaria de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).



"Subrayo, el recurso fue transferido de una cuenta de una dependencia del Gobierno del estado a una cuenta de otra dependencia del Gobierno del estado. Eso es lo ridículo e irrisorio de sus acusaciones, que no tienen sustento y que sólo responden a la desesperada necesidad del Gobernador temporal Yunes de querer distraer la atención de la sociedad de lo catastrófica y fallida que ha resultado su administración", añadió.



"Vergüenza me da Yunes de querer tapar el sol con un dedo. Pena y ternura me da que mandó a su títere, el inepto Fiscal General de Veracruz a Guatemala, cuando tiene al estado en llamas; aparte de que vino sólo a hacer el ridículo porque nadie le hizo caso", se indica en el texto supuestamente firmado por Duarte.



"Yunes, sé que soy muy importante para ti, pero te doy un consejo gratis: "deja de pensar en mí y ponte a trabajar que no has hecho nada y tienes a Veracruz peor que nunca", concluyó en el comunicado.



Ayer, en audiencia, Duarte aceptó ser extraditado a México para enfrentar las acusaciones de la Fiscalía de Veracruz.



"Son vagas, infundadas e irrisorias", declaró, "es una pena que perdamos el tiempo en estas babosadas".



La PGR informó ayer que el próximo martes 4 de julio Duarte deberá comparecer nuevamente ante un tribunal de Guatemala para conocer las cargos federales por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.



Después de esa fecha, el ex Mandatario podrá aceptar o rechazar la extradición por las nuevas acusaciones.