Javier Pérez Sada, 30 años en el arte plástico

Javier Pérez Sada, oaxaqueño de nacimiento, pero reynosense de corazón, lleva más de 30 años inmerso dentro de la plástica, y sobre esto habló a EL MAÑANA en una entrevista vía Internet sobre los estilos y técnicas que domina, así como su pasión por la pintura, la que considera la mejor manera de plasmar sus emociones, gustos y más.

Respecto a los estilos y técnicas que maneja dentro del arte de la pintura, dijo: "Manejo acrílico, lápiz de color, acuarela y escultura en barro".

Este artista plástico ha tenido la oportunidad de exponer en diversos espacios culturales como

El Museo Histórico de Reynosa, La Casa de la Cultura de Reynosa, en el Museo MARCO de Monterrey y en algunas ciudades de Estados Unidos, a donde ha llevado sus creaciones.

Javier Pérez Sada pensar de no tener un registro de todo lo que ha pintado, considera que son más de 100 obras la que ha realizado.

Sin duda para cualquier artistas su inspiración es la que les las alas para crear, y sobre esto Pérez Sada dijo: "Definitivamente que lo me inspira a la realización de una obra, es lo que me rodea, puede ser una persona, un paisaje, una artesanía, inclusive un determinado estado de ánimo, de todo ello, surgen las ideas para plasmarlas en un lienzo".

AVAL ACADÉMICO

Este pintor comenzó sus estudios en la Casa de la Cultura con la arquitecta Mari Carmen Aguirre, después con el maestro Artemio Guerra actual director del Museo Histórico de Reynosa, posteriormente estudió escultura en barro en el Museo MARCO con el maestro Néstor Falcón, y sin duda todo lo anterior le ha dado las herramientas para plasmar en lienzos su inspiración artística.

Al cuestionarle ¿Qué es lo que más te gusta del arte pictórico?, respondió: "Me gusta mucho pues la pintura me permite expresar mis emociones, mis estados de ánimo y por supuesto, mi gran orgullo por Oaxaca, la tierra que me vio nacer"

¡UN REGALO DE VIDA!

¿Cómo definirías la pintura en tu vida?: "Como un regalo de la vida, un regalo que me sigue haciendo muy feliz, pues como lo dije anteriormente es la mejor manera de expresar mis emociones, estados de ánimo y mi orgullo".

Este pintor comentó acerca de lo que se puede lograr con la pintura en los niños y adolescentes y explicó: "Se puede lograr que ellos tengan la oportunidad de expresarse, de hacerlo de manera natural y espontánea; hay personas que son introvertidas y en la pintura pueden encontrar un canal muy cómodo y eficaz para expresarse"

Y en cuanto a cual considera que es la edad indicada para empezar a estudiarla, indicó: " No hay una edad definida para comenzar, en el momento en que el niño pueda tomar un lápiz o un pincel, ese es el momento de empezar (mi nieta tiene dos años y medio, y todo el tiempo quiere estar pintando) hay que apoyarlos, incentivarlos a que lo hagan

EN LA CONTINGENCIA

Javier Pérez Sada, hizo una importante recomendación a los padres de familia diciendo: "En este tiempo de contingencia que se requiere para entretener a los niños haciendo arte. Con unas hojas blancas y un lápiz es suficiente para hacer dibujos sencillos. Si se tiene a la mano pinturas acrílicas lavables y unos pinceles hay que dar rienda suelta a la imaginación".

Para finalizar el pintor agradeció esta oportunidad de poder dar a conocer su trabajo e invitó a toda la sociedad a darle prioridad al arte, como un vehículo de paz y armonía.