Javier Lozano critica a Anaya y AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, enero 17 .- Al aparecer en su primera conferencia de prensa como uno de los voceros de la precampaña de José Antonio Meade, el senador Javier Lozano se fue en contra de los aspirantes opositores: Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya.

El equipo de precampaña del Partido Revolucionario Institucional (PRI) citó a conferencia de prensa para dar seguimiento al llamado que hiciera José Antonio Meade para concretar ya el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

El escenario lo aprovechó Lozano Alarcón para criticar al Partido Acción Nacional (PAN) y a Ricardo Anaya al que llamó hipócrita y de doble moral por no querer promover el SNA.

Le criticó, además, haberse puesto ayer martes un chaleco amarillo luego de que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) lo avalara como su precandidato.

"No sé qué es más penoso, si el chaleco amarillo o la cara de vergüenza que se le ve a (Santiago) Creel", indicó.

Javier Lozano aseveró que Ricardo Anaya se irá hasta el tercer lugar en la contienda electoral, por lo que al final la pelea será de 2.

"Anaya por vándala se va a desabarrancar", afirmó.

Cuestionado sobre el conflicto entre el gobierno de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda, Javier Lozano acusó a Javier Corral de hacer un montaje.

Al referirse a Andrés Manuel López Obrador, el ex panista advirtió que una posible injerencia del Gobierno de Rusia en la campaña de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) bien puede hacerse por medios cibernéticos.

"La amenaza es real. López Obrador dice que no está enterado y no le creo. No hay que echar en saco roto, Andrés Manuelovich es capaz de todo", exclamó.