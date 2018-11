Javier Hernández es tóxico para el West Ham

Guadalajara, México.

El bajo rendimiento de Javier Hernández en el West Ham ha creado un ambiente tóxico en el vestidor "Hammer" según reveló el diario inglés The Sun.



El rotativo explicó en su nota que el "Chicharito" gana alrededor de 145 mil libras por semana, lo que lo convierte en el mejor pagado del equipo, sin embargo su rendimiento no ha sido el esperado pues apenas ha sido titular en dos partidos.



"El problema que tenemos con él es nuestro jugador mejor pagado y no juega", reveló una fuente del equipo citada por The Sun.