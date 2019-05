Javier Garza Faz: ‘Me comprometo a honrar legado de mi padre y rescatar Reynosa’

"La inseguridad no se ataca a golpes o balazos, sino con apoyo a los jóvenes y niños".

"La remuneración del trabajo debe ser por horas para beneficiar al trabajador".

"No habrá concentración de poder, sino aplicación de la ley".

"Yo tengo dos compromisos importantes: honrar el legado que me dejó mi padre, don Rigoberto Garza Cantú, un hombre de trabajo que, luego de haber resuelto su situación personal y familiar, se entregó a la tarea de servir a su comunidad, tanto desde el Congreso como desde la Presidencia Municipal; y, como ciudadano, rescatar a mi ciudad, al municipio de Reynosa del atraso y del olvido que han padecido tantos años", aseguró Javier Garza Faz, candidato a diputado por el PAN.

En entrevista con EL MAÑANA, dijo este joven empresario que busca ser diputado local por el Quinto Distrito Electoral de Tamaulipas para recuperar la atención y el respeto que merece la ciudadanía de Reynosa y que los políticos anteriores, que hacían como que trabajaban sin hacerlo, le han negado. Con el actual gobierno de extracción panista vio un cambio verdadero y decidió sumarme a ese gran esfuerzo para que el municipio y el estado recobren su dinámica de progreso.

"Somos muchos los que percibimos cómo el gobierno panista ha puesto en marcha un proyecto muy ambicioso para transformar el estado y también muchos los que buscamos ser parte de esos planes para llevarlos adelante en bien de los tamaulipecos; que ya no haya esa práctica perniciosa de traer cada sexenio un proyecto nuevo, que, por muy bueno que fuera, no podría resolver en tan breve periodo de tiempo los problemas que por tanto años se han padecido", dijo.

Explicó que una parte muy importante del avance que puede tener el desarrollo de una ciudad o un estado, es la disposición para dar continuidad a los proyectos que ya están en marcha, quizá con alguna adecuación, pero siempre preservando la esencia de lo bueno y desechando lo no ha dado los resultados esperados. La mejor forma de utilizar los recursos públicos es conservar lo útil y cambiar lo que ha dejado de serlo, sin importar el sello político que tengan impreso.

EQUIPO DE TRABAJO

"Yo, como todos los candidatos del Partido Acción Nacional, especialmente los que van al Congreso, estamos conscientes y empeñados en hacer valer la Constitución de Tamaulipas y las leyes que de ella emanen. Con la observancia estricta de la ley, no pueden tomarse decisiones parciales o caprichosas", dijo y agregó que, una vez pasadas las elecciones, se acabaron los partidos.

“Todos los gobernantes necesitan de un equipo de trabajo integrado con personas de ideas afines: una presidente necesita del apoyo de su cabildo; un gobernador de su congreso y para evitar que haya abusos están las leyes, que establecen las competencias que corresponden a cada uno, ya separados de los asuntos partidistas. Es el Congreso del Estado el que tiene la obligación de ver que las acciones del Poder Ejecutivo se ajusten a lo que la ley dice y la gente demanda".

"Tanto los cabildos como los congresos, son una representación de la ciudadanía de un municipio o de un distrito y su obligación es llevar el sentir y el pensar de la gente a la máxima tribuna, para hacer que se escuche y que las decisiones que se tomen la beneficien. Los diputados ya no será solamente levantamanos para aprobar lo que el Ejecutivo determine".

EL LEGADO POLITICO

"Primero, aprendí de mi padre el amor al trabajo. ´Busca crecer y ser productivo siguiendo tu propio camino´, me decía. Mis amigos y conocidos me decían: ´si te gusta debatir, si te gusta estar en contacto con la gente, si te gusta servir, por qué no le entras a la política´ y yo les contestaba que Reynosa aún no estaba preparada para una gente como yo. Yo son una persona que me gusta pensar con la cabeza, con el corazón y con el estómago. Hay quienes piensan sólo con la cabeza y ahí vienen los errores, porque la gente no únicamente tiene necesidad de saber, también siente y tiene hambre y sed. Muchas decisiones deben tomarse al instante y si te pones a pensar y razonar, el tiempo pasa y la oportunidad de encontrar soluciones se pierde".

"Ahora, que tome la decisión, siento que habré de poner todo mi empeño y capacidad en servir a la gente. La gente es lo que importa. Una ley puede ser muy buena; pero, si no se traduce en un beneficio para las personas, no sirve de nada. Por ello, llevaré al Congreso mi experiencia personal y el legado que he recibido de mis ancestros, todos hombres de trabajo y de bien, que serán mi guía permanente".

"Quedar mal a la gente, sería quedar mal al legado de mi padre y de mi madre. Hay quienes critican y dicen que me estoy colgando de la memoria de mi padre; pero, aunque ciertamente me dé alguna ventaja, es más bien mi interés por servir, y servir bien lo que me ha llevado a la política".

POLITICA Y NEGOCIOS

"Hasta hace poco, el mejor negocio era hacer política. Muchos que se decían políticos entraron al servicio público para hacer dinero, para hacer fortunas que no pudieron lograr en otras actividades; no es mi caso y no creo que sea el caso de los candidatos del Acción Nacional. Yo y los que conozco y son mis compañeros de partido en esta lucha somos personas que tenemos nuestros problemas económicos resueltos. Yo tengo mis ranchos, mis negocios y entre a la política para servir".

"Cuando dialogo con los jóvenes me comprometo a prepararles el camino para que sean hombres de bien, productivos; a cambio, les pido que ellos también se comprometan a abrir camino a las nuevas generaciones, para trazar el futuro de Reynosa, de Tamaulipas y de México con progreso y bienestar compartido".

TRABAJO POR HORAS

"Las maquiladoras trajeron mucho trabajo a la región; pero, es un trabajo precario, que no viene a solucionar los problemas de una familia. Los salarios que pagan son insuficientes y seguirían siendo insuficientes si fueran de dos o tres cientos pesos diarios. Creo que lo que debe hacerse es modificar la relación obrero-patronal para hacer más productivo el trabajo y más rendidor el salario. La propuesta que tengo es que se pague por horas. Un buen salario por hora, de tal manera que el trabajador decida cuánto quieres trabajar y cuánto quiere ganar, para dedicar el resto de su tiempo a otras actividades".

"No se pueden tomar medidas arbitrarias, como aumentar el doble el salario mínimo en la frontera. Con ello, el beneficio para el trabajador fue poco, porque pocas empresas pagan el salario mínimo; pero, si se afectaron a las empresas que ahora deben pagar el doble de impuestos y por las cuotas al Seguro Social, Infonavit, etc". Cuando los trabajadores ganen bien por horas, habrá consumo, porque se eleva el poder de compra del trabajador, van a tener dinero en la bolsa, y la cadena de consumo se activará, con beneficio para todos".

DEMANDAN SERVICIOS

Durante el recorrido por el V Distrito, las principales demandas son la de servicios públicos. Más que iniciativas de ley, lo que la gente demanda es la intervención de sus representantes para bajar los recursos necesarios a fin de resolver los problemas de vialidad, pavimentación, agua potable, drenaje, limpia y seguridad.

"Nosotros nos comprometemos a responder a esas demandas; pero, también les hacemos ver que el gobierno no tiene la capacidad de resolver todos los problemas, que es necesaria la participación de la gente, porque, estoy convencido de que la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino donde la gente tira menos basura. Invitamos a la ciudadanía a cuidar el agua, a no vaciar el agua de las lavadoras en la calle, porque se afecta al pavimento. Los invitamos a cuidar lo poco que tenemos para que los gobiernos dejen de utilizar los recursos para reparar desperfectos y se avoquen a atender otras prioridades".

En otras ciudades, la gente sale todas las mañanas a barrer el frente de su casa, ¿por qué aquí, no?"

CRECIMIENTO ANARQUICO

"Javier Garza Faz le viene diciendo a la gente del Quinto Distrito que los diputados tienen la obligación y la facultad de auditar todos los proyectos para crear nuevos asentamientos humanos. Estamos en el momento de evitar que venga una persona y cree un fraccionamiento que se convierta en un cáncer para a ciudad. Ante de autorizar un nuevo fraccionamiento, la autoridad debe inspeccionar que haya un proyecto con un proceso y que cada paso se dé con apego a la planeación. Antes de que empiece la construcción, debe certificarse que todo corresponda a las necesidades de los vecinos. No más fraccionamientos ni colonias, ni obras que no correspondan a las exigencias de la población, ese es el compromiso de los diputados de Acción Nacional".

SEGURIDAD PÚBLICA

Javier Garza Faz está convencido de que a la fuerza ni los zapatos entran. Cree que no todo debe arreglarse a golpes, a balazos o con la fuerza. Asegura que la inseguridad debe atacarse de raíz, y que la raíz son los jóvenes, los niños. Cuando se les aseguren los espacios necesarios para estudiar, trabajar, hacer deporte y recrearse, los índices de violencia disminuirán sin necesidad de usar la fuerza coactiva del Estado.

Además de crear los espacios físicos, se promoverá el más ambicioso programa de becas para que cada quien tenga oportunidad de prepararse para salir adelante, ya sea trabajando como empleados o abriendo sus propios negocios, con becas y créditos, además de asesoría técnica para garantizar la viabilidad de la empresa.

"Tamaulipas es un importante venero de talentos en el deporte y las artes. A esos deportistas y a esos artistas se les va a apoyar para que sigan poniendo el nombre del estado muy alto. Vamos a sembrar en los jóvenes y niños para cosechar la paz y la tranquilidad que merecemos", dijo el candidato por el Quinto Distrito Electoral, un hombre de 45 años de edad, licenciado en Administración de Empresas, que tiene un ambicioso programa político para la entidad.