Javier Duarte se declarará culpable de lavado de dinero

Cd. de México.

Javier Duarte se declarará culpable hoy ante un juez federal del caso de asociación delictuosa y lavado de dinero en el que le imputan haber desviado recursos del erario de Veracruz a través de una red de empresas fantasma, blanqueados en 41 inmuebles.

El ex Gobernador pactó con la PGR un procedimiento abreviado que le traerá como beneficios la imposición de las condenas mínimas previstas por la ley para cada uno de los delitos, así como la reducción adicional de la tercera parte de cada una de ellas.



Fuentes federales confirmaron que desde fines de agosto los representantes legales de Duarte se acercaron a la Subprocuraduría de Delitos Federales para tratar de negociar su declaración de culpabilidad y el procedimiento para obtener los beneficios.



El imputado finalmente decidió evitar el juicio en el cual la PGR ya había presentado ante un juez de control un total de 110 pruebas en su contra y había pedido la pena de 25 años de prisión por los dos ilícitos que le imputan.



El ex Mandatario decidió seguir también el mismo camino que ya recorrieron las hermanas Nadia Isabel y Elia Arzate Peralta, quienes solicitaron a la Procuraduría el procedimiento abreviado; ellas se declararon culpables del delito de lavado y la dependencia les retiró la delincuencia organizada.



El juez de control las condenó a 3 años con 4 meses de prisión, pero quedaron el libertad 1 año y 10 meses después de ser detenidas.



Desde el pasado 21 de agosto, al presentar la acusación, la PGR pidió que el ex Gobernador de Veracruz sea condenado a 25 años de prisión -15 años por lavado y 10 por asociación delictuosa-, en caso de que sea llevado a juicio.



En el mismo documento, pidió por anticipado el decomiso de 41 bienes inmuebles, 21 de ellos parcelas en Campeche, 6 inmuebles en la Ciudad de México, 5 en Quintana Roo, 4 en Veracruz, 4 en Guerrero y uno en el Estado de México.



A principios de mes, Grupo REFORMA reportó que la Procuraduría ofreció 110 datos de prueba con los cuales pretende llevar a juicio a Duarte, 72 de ellos interrogatorios a testigos, 33 escrituras y documentos diversos y 5 series fotográficas y redes de vínculos.



Entre los testigos ofrecidos por la PGR están el ex diputado federal Antonio Tarek Abdalá Saad, y el ex secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita.



También Dominga Xóchitl Tress Rodríguez, a quien un testigo colaborador de la PGR señala como supuesta ex pareja sentimental de Duarte, y Ari Berger Alazraki, apoderado de Berger Joyeros, la joyería de Polanco en la que otro testigo con beneficios dice haber adquirido prendas para Karime Macías.