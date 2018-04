Javier Aquino aún suspira por Europa

Está feliz en Tigres y se mostró abierto a renovar, pero Javier Aquino no cierra las puertas a regresar al futbol europeo.

El volante del cuadro felino habló hoy en el Estadio Universitario y mencionó que espera ir al Mundial y aprovechar la posible vitrina que se le abriría.

"Estoy contento aquí, muy feliz de estar en Tigres, me ha tocado conseguir cosas importantes. Estoy en un grandísimo equipo, el mejor equipo de los últimos años y obviamente me siento feliz aquí", expresó.

"Obviamente el tema contractual se va a ver, yo todavía tengo contrato con Tigres y obviamente de mi parte tengo intenciones de quedarme, el club ya me lo hará saber, vamos a esperar a que las negociaciones lleguen, pero estoy muy contento aquí".

¿Tienes intenciones de volver a Europa o no?

"Siempre va a estar ahí la posibilidad y espero en Dios estar en el Mundial que es una vitrina importantísima para lo que podrían ser mis últimas aspiraciones de estar en Europa", respondió.

NO A HUELGA

Aunque dijo no conocer a detalle la propuesta de la Asociación de Futbolistas Profesionales de México que amagó con parar la Liga si no se deroga el llamado Pacto de Caballeros, Javier Aquino ve con buenos ojos que un grupo vea por el bienestar de los jugadores. El volante de los Tigres mencionó que lo ideal sería llegar a acuerdos mediante el diálogo, y no con una huelga que afectará a la Liga.

"En lo personal no estoy al tanto de esto que se está mencionando. Creo que si es muy importante que exista un grupo que defienda los derechos de los jugadores, creo que los clubes han tenido la facilidad de manejar en muchas instancias a los propios jugadores entonces, si en estos momento hay un grupo que está intentando ayudar a que nuestros derechos sean válidos, pues bienvenido sea", dijo Aquino.