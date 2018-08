Javier Aguirre nuevo DT de Egipto

La Asociación Egipcia de Futbol (EFA, por sus siglas en inglés) y Javier Aguirre han llegado a un acuerdo para que el entrenador mexicano se haga cargo de la Selección de ese país africano durante los próximos cuatro años.



"Hemos acordado todas las cosas con Aguirre y él está de acuerdo con todos los detalles del contrato", informó este miércoles el presidente de la EFA, Hany Abo Rida, a la página web local Filgoal.



Rida indicó que el mexicano será presentado formalmente como nuevo seleccionador este jueves.



Otro miembro de la EFA, Magdi Abdelgani, indicó en declaraciones a la agencia estatal MENA que el técnico mexicano ha llegado a un acuerdo para entrenar a los faraones durante cuatro años, hasta el mundial de Qatar de 2022.



Aguirre, ex seleccionador de México y Japón y ex técnico de equipos como los españoles Atlético de Madrid, Espanyol y Osasuna, sustituirá en el cargo al argentino Héctor Cúper.



El pasado 27 de junio, la EFA decidió no renovar el contrato de Cúper tras la eliminación del equipo de la estrella del Liverpool Mohamed Salah en la primera fase del Mundial de Rusia.



Cúper llevó a los Faraones a la Final de la Copa África de 2017 y logró su clasificación para un Mundial por primera vez desde 1990.